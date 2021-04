сегодня



AC/DC получили три номинации



AC/DC получили три номинации на премию The 2021 Billboard Music Awards, вручение которой состоится двадцать третьего мая.



Top Duo/Group

AC/DC

AJR

BTS

Dan + Shay

Maroon 5



Top Rock Artist

AC/DC

AJR

Five Finger Death Punch

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots



Top Rock Album

AC/DC - Power Up

Miley Cyrus - Plastic Hearts

Glass Animals - Dreamland

Machine Gun Kelly - Tickets To My Downfall

Bruce Springsteen - Letter To You







