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Гитарист AC/DC рассказал об артистах, вдохновивших его на занятие музыкой



В новом интервью с Tiny TV гитарист AC/DC Angus Young рассказал о музыкальном вдохновении для многих классических ранних пластинок группы:



«Дело в том, что многое из того, что было на тех альбомах, когда мы были моложе, именно к этому моменту всё и возвращается, — например, если говорить о том периоде, когда мне было 13 или 14 лет. Музыка воодушевляла меня ещё в том возрасте. И я помню, что в своё время то, что мне нравилось в музыкальном плане, я должен был ждать всю ночь. Я ждал всю ночь, а потом примерно в два часа ночи по радио выступал один человек, и он играл рок-музыку того времени. Он был американцем. У меня был маленький радиоприёмник, я сидел в своей кровати и просыпался только ради этого парня. И я слушал его. И он громко играл последние вещи. Я слушал [Джими] Хендрикса, я слушал CREAM — подобных артистов. А потом появились LED ZEPPELIN и группы вроде них. Особенно Джими Хендрикс — когда я услышал "Purple Haze", чувак, это было то самое. Я был так взволнован. А потом я подумал: "Как мне узнать побольше о Джими Хендриксе?" Я ходил повсюду. Я зашёл в магазин, продающий журналы, и пытался выяснить, есть ли у них журнал из Англии, потому что я знал, что он был в Лондоне. И я нашёл маленькую фотографию этого парня с гитарой и подумал: "Вот это да! Я хочу выглядеть так же круто"».



По словам Angus'a, его цель в отношении новых альбомов AC/DC и живых выступлений — передать то же чувство, которое у него было в детстве, когда он впервые открыл для себя рок-музыку:



«Я просто пытаюсь передать удовольствие от этого времени. Я говорю об этом всю свою жизнь; я до сих пор так думаю. Когда я выхожу на сцену, всё точно так же. Я выхожу на сцену и играю, я играю для новых детей, которым 13 [или] 14 лет, которые никогда не видели меня раньше. И я думаю: "Ладно, многие из этих взрослых видели меня раньше. Они знают меня. Но этот ребёнок не видел меня раньше". А потом я думаю: "Я собираюсь произвести на него впечатление. Я буду играть для него". И это поднимает настроение. Это всё, что мне нужно. Я вижу лица помоложе и говорю: "Вот и я"».













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