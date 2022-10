28 окт 2022



BRIAN JOHNSON — о слухах насчёт авторства текстов в "Back in Black"



Фронтмен AC/DC Brian Johnson отреагировал на слухи, согласно которым Бон Скотт написал несколько текстов для легендарного альбома группы "Back in Black" до своей безвременной кончины в феврале 1980 года.



В своих мемуарах "The Lives of Brian" Johnson пишет, что после выхода альбома поползли слухи о том, что Скотт написал некоторые тексты для альбома. Brian затронул эту тему в новом интервью Rolling Stone:



«Был один конкретный журналист — писатель из Австралии, который не хотел пропускать эту тему. И, конечно, Малкольм и Ангус сказали: "Что за чушь". А я сказал: "Я бы хотел, чтобы вы ему рассказали". А они всегда говорили: "Оставь это. Пусть он сам себя загонит в могилу раньше времени". И, конечно, с каждым днём становилось всё очевиднее, что Бон этого не делал, потому что риффы тогда ещё не были написаны. Парни всё ещё работали над ними. Поэтому мы ничего не сказали, потому что иначе это принесло бы ему ещё больше славы.



Это меня не особо задевало, но время от времени подходил какой-нибудь фанат и говорил: "Один парень сказал вот это". А на самом деле это было неправдой. Тогда ещё не было Интернета, эти слухи не распространялись дальше Австралии. Но я подумал, что это ужасно, что мне пришлось объясняться, и поэтому в книге я решил раз и навсегда поставить точку в этом вопросе».



Несмотря на то, что Johnson показал себя способным автором, к концу 1980-х он перестал писать тексты для группы. На вопрос, почему так произошло, певец ответил:



«Я думаю, это было решение руководства. Я тут ни при чём. "Слушай, Brian. Я думаю, что теперь все тексты будут писать парни". Я сказал: "Это даст мне немного отдыха, не нужно будет беспокоиться о том, чтобы придумывать что-то время от времени". Я никогда об этом особо не думал. Я сказал: "Ладно, пусть ребята делают это".



И я должен признать, что скучаю по некоторым своим текстам. Было несколько прекрасных, остроумных песен типа "Have a Drink on Me". А в песне "You Shook Me All Night Long" были строки: "Она всегда держала свой мотор в чистоте". Мы все знаем, что я имел в виду, но я скучаю по двойным смыслам. Я нормально к этому отношусь. Меня это нисколько не беспокоит».







