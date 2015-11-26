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AC/DC

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15 окт 2020 : 		 Умер бывший басист AC/DC

14 окт 2020 : 		 Новые монеты AC/DC

13 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG: AC/DC это группа Малькольма

13 окт 2020 : 		 Участники AC/DC — о возможности участия в виртуальных мероприятиях

12 окт 2020 : 		 Превью нового бокс-сета AC/DC

10 окт 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет доступен в виде бокс-сета

9 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Этот альбом — посвящение Малькольму»

7 окт 2020 : 		 Новая песня AC/DC

6 окт 2020 : 		 Дата выхода нового альбома AC/DC

5 окт 2020 : 		 Тизер от AC/DC

1 окт 2020 : 		 Тизер нового сингла AC/DC

30 сен 2020 : 		 AC/DC представили новый состав

29 сен 2020 : 		 AC/DC намекают

1 сен 2020 : 		 Вокалист AC/DC о том, говорил ли он недавно с Angus'ом

26 авг 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Мы начинали писать "Back In Black" с Боном Скоттом на ударных»

11 авг 2020 : 		 SLASH — об альбоме AC/DC "Back In Black": «Это была убойная запись от начала до конца»

4 авг 2020 : 		 AC/DC: "The Story Of Back In Black"

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления AC/DC с AXL ROSE

29 июл 2020 : 		 Новый альбом AC/DC готов, но...

28 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

27 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

25 июл 2020 : 		 Концертное видео AC/DC

21 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

16 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

15 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

26 июн 2020 : 		 CHRIS SLADE: «Если AC/DC позовут, я готов»
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Умер бывший басист AC/DC



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Скончался бывший басист AC/DC Пол Мэттерс — об этом сообщил его друг Rod Wescomb, а также биограф AC/DC Jesse Fink, автор книги "Bon: The Last Highway".

Он присоединился к команде в 1975 году после того, как был записан дебютный альбом "High Voltage". Несколько недель спустя он был уволен Боном Скоттом, а его место занял Mark Evans.

Former AC/DC Bassist PAUL MATTERS Dies








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