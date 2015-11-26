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Умер бывший басист AC/DC



Скончался бывший басист AC/DC Пол Мэттерс — об этом сообщил его друг Rod Wescomb, а также биограф AC/DC Jesse Fink, автор книги "Bon: The Last Highway".



Он присоединился к команде в 1975 году после того, как был записан дебютный альбом "High Voltage". Несколько недель спустя он был уволен Боном Скоттом, а его место занял Mark Evans.



















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