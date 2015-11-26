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AC/DC

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31 янв 2021 : 		 Авторы AC/DC в чартах

29 янв 2021 : 		 Басист AC/DC готов к концертам

24 янв 2021 : 		 Вышли нереализованные треки вокалиста AC/DC

24 янв 2021 : 		 Бывший басист AC/DC — о времени в команде

13 янв 2021 : 		 Новое видео AC/DC

7 янв 2021 : 		 Альбом AC/DC среди лучших по продажам

27 дек 2020 : 		 Почему AC/DC ждали два года?

27 дек 2020 : 		 ANGUS YOUNG: «Собрать состав для нового альбома было очень просто»

17 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Был бы я в AC/DC или не был бы в AC/DC, всё равно бы это звучало как AC/DC»

16 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC — о гитаристе AC/DC

15 дек 2020 : 		 Самая жалостливая песня AC/DC

14 дек 2020 : 		 AC/DC не опять, а снова!

11 дек 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Уже 73? Да не может такого быть!»

9 дек 2020 : 		 Новое видео AC/DC

7 дек 2020 : 		 AC/DC опять

1 дек 2020 : 		 Новый альбом AC/DC вторую неделю первый

29 ноя 2020 : 		 Гитарист AC/DC сказал, что у Малкольма Янга был музыкальный дар

28 ноя 2020 : 		 AC/DC стали первыми в 18 странах

27 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG защищает одинаковость AC/DC

27 ноя 2020 : 		 Грузовик AC/DC доступен для продажи...

26 ноя 2020 : 		 Новый альбом AC/DC стал первым

25 ноя 2020 : 		 LA POP ART представили одежду AC/DC

25 ноя 2020 : 		 Басист AC/DC: «Я дошёл до состояния, когда настал момент прощаться»

24 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG: «Я хочу, чтобы все песни AC/DC имели узнаваемое звучание»

23 ноя 2020 : 		 AC/DC — самые быстрые

21 ноя 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES назвал новый альбом AC/DC «вдохновляющим»
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Авторы AC/DC в чартах



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Братья Янг из AC/DC возглавили чарты Billboard Hard Rock Songwriters с двумя композициями из последнего альбома — "Shot In The Dark" и "Realize".

AC/DC



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