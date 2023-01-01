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|||| 4 янв 2023

IGGY POP заявил, что ему предлагали стать вокалистом AC/DC



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Iggy Pop заявил, что однажды ему предлагали стать вокалистом AC/DC.

Легендарный рокер поделился этим откровением в беседе с The New York Times о своём новом альбоме "Every Loser".

Pop сказал:

«У них был менеджер много лет назад, ещё до того, как я возродил THE STOOGES и переехал в Англию. И этот парень сказал: "Не хочешь ли ты присоединиться к AC/DC?" Они искали вокалиста».

Pop посчитал, что не подходит для этой работы:

«Я послушал их альбом и подумал: "Я не им подхожу". У меня не было мыслей из серии: "Фу, они мне не нравятся". Они тщательно подходят к работе, но я не тот вокалист, который им нужен».

Неясно, когда именно Iggy предложили присоединиться к AC/DC и поступило ли это предложение после смерти Бона Скотта в феврале 1980 года.

По словам Pop'a, он встречался со Скоттом однажды в 1977 году в Whisky A Go Go в Западном Голливуде:

«У меня произошла удивительная встреча с Боном, мы оба были пьяны и обкурены. Я иногда вижу фотографии. Я не помню, где это было, но я был с Боном. Мне нравилось то, что он делал».




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