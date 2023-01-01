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*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*DAVID LEE ROTH продолжает танцевать 14
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*Гитарист SLAYER скинул 500 000 13
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 11
*MARTY FRIEDMAN заявил, что у них с DAVE'ом MUSTAINE'ом не бы... 10
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*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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AC/DC

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20 май 2023 : 		 Монополия AC/DC летом

23 апр 2023 : 		 Новая фигурка бывшего вокалиста AC/DC

18 апр 2023 : 		 Вокалисту AC/DC поставили памятник

31 янв 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX — о выступлении AXL'a ROSE'a с AC/DC: «Он отлично справился с партиями Бона и Brian'a»

4 янв 2023 : 		 IGGY POP заявил, что ему предлагали стать вокалистом AC/DC

3 янв 2023 : 		 BRIAN JOHNSON: «Я бы с удовольствием снова занялся музыкой»

22 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC не будет обсуждать планы группы

14 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC — о первой встрече с Paul'ом McCartney: «Я совершенно лишился дара речи»

11 дек 2022 : 		 Тизер новой книги AC/DC

1 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC о потере слуха: «Это ужасная серая зона»

18 ноя 2022 : 		 Церковь, где снимали клип AC/DC, ушла с молотка

15 ноя 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC спел с хором

10 ноя 2022 : 		 Первый вокалист AC/DC не жалеет, что ушёл из группы

2 ноя 2022 : 		 Вокалист AC/DC: «На уйг политиков!»

29 окт 2022 : 		 Вокалист AC/DC заявил, что не хотел писать мемуары

28 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON — о слухах насчёт авторства текстов в "Back in Black"

25 окт 2022 : 		 Вокалист AC/DC хотел бы снова заняться созданием музыки

24 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON на смог смотреть на AXL'a ROSE'a в AC/DC

14 окт 2022 : 		 AC/DC помогут выучить алфавит

11 окт 2022 : 		 Новая монета в честь AC/DC

7 сен 2022 : 		 Биография вокалиста AC/DC выйдет осенью

1 сен 2022 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «Было здорово записать три альбома с группой»

13 авг 2022 : 		 Новые фигурки AC/DC

18 июл 2022 : 		 EXODUS исполняют AC/DC

10 июн 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC: «Мы верили, что были лучшими в мире»

4 май 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC представил новое видео
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Монополия AC/DC летом



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В официальном магазине AC/DC появилась опция заказа AC/DC Collector's Edition Monopoly, отправка заказов стартует с третьего июля. Детали доступны здесь.

AC/DC Collector's Edition Monopoly On The Way




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