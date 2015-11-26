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AC/DC

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27 дек 2020 : 		 ANGUS YOUNG: «Собрать состав для нового альбома было очень просто»

17 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Был бы я в AC/DC или не был бы в AC/DC, всё равно бы это звучало как AC/DC»

16 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC — о гитаристе AC/DC

15 дек 2020 : 		 Самая жалостливая песня AC/DC

14 дек 2020 : 		 AC/DC не опять, а снова!

11 дек 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Уже 73? Да не может такого быть!»

9 дек 2020 : 		 Новое видео AC/DC

7 дек 2020 : 		 AC/DC опять

1 дек 2020 : 		 Новый альбом AC/DC вторую неделю первый

29 ноя 2020 : 		 Гитарист AC/DC сказал, что у Малкольма Янга был музыкальный дар

28 ноя 2020 : 		 AC/DC стали первыми в 18 странах

27 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG защищает одинаковость AC/DC

27 ноя 2020 : 		 Грузовик AC/DC доступен для продажи...

26 ноя 2020 : 		 Новый альбом AC/DC стал первым

25 ноя 2020 : 		 LA POP ART представили одежду AC/DC

25 ноя 2020 : 		 Басист AC/DC: «Я дошёл до состояния, когда настал момент прощаться»

24 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG: «Я хочу, чтобы все песни AC/DC имели узнаваемое звучание»

23 ноя 2020 : 		 AC/DC — самые быстрые

21 ноя 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES назвал новый альбом AC/DC «вдохновляющим»

17 ноя 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Когда слух пропал, я немного запил»

17 ноя 2020 : 		 Гитарист AC/DC рассказал об артистах, вдохновивших его на занятие музыкой

16 ноя 2020 : 		 Новый альбом AC/DC может стать первым

14 ноя 2020 : 		 Вокалист AC/DC хвалит AXL'a ROSE'a

13 ноя 2020 : 		 Новый альбом AC/DC доступен для прослушивания

13 ноя 2020 : 		 PHIL RUDD — о возвращении в AC/DC

12 ноя 2020 : 		 Новая песня AC/DC
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ANGUS YOUNG: «Собрать состав для нового альбома было очень просто»



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ANGUS YOUNG в рамках шоу "The Hot Breakfast" ответил на вопрос, сложно ли было собрать состав для записи нового альбома:

«Brian сказал нам о том, что работает со специалистом, который может помочь вернуть ему слух. И потом он сказал, что заметно продвинулся вперед в этом вопросе, так что он тестирует разные варианты и возможности. Поэтому он был полон энтузиазма относительно новых технологий и возможностей для возобновления работы, так что дважды спрашивать не пришлось. Cliff в конце прошлого тура сказал мне, что с него хватит. Я спросил у него: "Мне связываться с тобой, если я захочу еще что-то сделать?" И он ответил: "Да конечно". Я ему ответил: "Ты можешь приехать посмотреть и решить, хочешь ты этого или нет". Никакого давления. Так что мы связались с ним и он ответил: "Да, я в деле". И Phil, я видел его несколько раз, он в отличной форме. Он сам был готов и сказал: "Звякни в колокол и я приду". Ну и потом мой племянник, который выступает в роли Мэла. Все были полны энтузиазма, так что собрать состав было плевым делом!»

ANGUS YOUNG Says It Was















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