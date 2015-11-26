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ANGUS YOUNG: «Собрать состав для нового альбома было очень просто»



ANGUS YOUNG в рамках шоу "The Hot Breakfast" ответил на вопрос, сложно ли было собрать состав для записи нового альбома:



«Brian сказал нам о том, что работает со специалистом, который может помочь вернуть ему слух. И потом он сказал, что заметно продвинулся вперед в этом вопросе, так что он тестирует разные варианты и возможности. Поэтому он был полон энтузиазма относительно новых технологий и возможностей для возобновления работы, так что дважды спрашивать не пришлось. Cliff в конце прошлого тура сказал мне, что с него хватит. Я спросил у него: "Мне связываться с тобой, если я захочу еще что-то сделать?" И он ответил: "Да конечно". Я ему ответил: "Ты можешь приехать посмотреть и решить, хочешь ты этого или нет". Никакого давления. Так что мы связались с ним и он ответил: "Да, я в деле". И Phil, я видел его несколько раз, он в отличной форме. Он сам был готов и сказал: "Звякни в колокол и я приду". Ну и потом мой племянник, который выступает в роли Мэла. Все были полны энтузиазма, так что собрать состав было плевым делом!»

































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