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AC/DC

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Оригинальный вокалист AC/DC: «Мы верили, что были лучшими в мире»



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В новом интервью парагвайскому телеканалу ABC TV оригинальный вокалист AC/DC Dave Evans рассказал о своём участии в группе:

«Это было очень захватывающе. Мы были очень молодыми ребятами и очень амбициозными. Мы тогда верили, что были лучшими в мире. Тогда мы ещё не были лучшими, но мы верили, что станем ими. Всё произошло очень быстро. В течение четырёх или пяти месяцев мы записали нашу первую пластинку. Это было невероятно. В те времена записать альбом было почти невыполнимой задачей. В мире было не так много звукозаписывающих лейблов, а групп было очень много. Так что получить контракт на запись и записать альбом в те времена было подобно божественному прикосновению. Вот как это было. Так что нам повезло. И наша пластинка сразу же стала хитом. А в конце года она была названа лучшей австралийской записью года. Так что для новой группы молодых ребят это было невероятным достижением в Австралии. Мы выступали на самых крупных концертах. И, конечно, это навсегда изменило мою жизнь. Это одна из причин, по которой я здесь [в Парагвае], — из-за того, что произошло так давно».

На вопрос о том, поддерживает ли он до сих пор связь с братьями Young из AC/DC, Dave ответил:

«Малкольма уже нет в живых, он скончался. Его сын Ross — мой близкий друг, и мы поддерживаем контакт. Я не разговаривал с Angus'ом много лет — он затворник. Да и я сам веду затворнический образ жизни, когда не гастролирую. Я тоже нахожусь вдали от людей. Я живу в горах, когда могу, в Австралии или в лесу, где-нибудь вдали от людей. Так что я не разговаривал с ним очень долгое время. Но я разговаривал с Ross'ом Young'ом, сыном Малкольма, всего месяц назад или около того».

DAVE EVANS - Original AC/DC Singer Signs With Rock Solid Talent Entertainment




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