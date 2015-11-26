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AC/DC

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|||| 12 фев 2019

Судя по всему, басист CLIFF WILLIAMS вернулся в AC/DC



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Появились фотографии, косвенно свидетельствующие о том, что басист Cliff Williams принял участие в записи нового альбома AC/DC, который, как ожидается, будет выпущен в ближайшие месяцы.

В августе прошлого года вокалист Brian Johnson и барабанщик Phil Rudd вместе с гитаристами Angus'ом Young'ом и Stevie Young'ом были сфотографированы рядом с ванкуверской студией Warehouse. Судя по фотографиям, предполагалось, что AC/DC находились в процессе создания — или по крайней мере планировали — ещё один альбом, с Rudd'ом и Johnson'ом в составе.

Williams, который объявил о своем уходе из AC/DC более двух лет назад, не был виден ни на одном из снимков рядом со студией, что заставило многих поклонников предположить, что он не участвовал в последних сессиях группы.

Но недавно обнаруженная фотография, размещённая в Instagram-аккаунте канадского личного тренера Скотта Фрински, запечатлел Williams'a и Johnson'а в одном из отелей Ванкувера во время студийных сессий.

Фотография, похоже, была сделана в отеле Shangri-La примерно в то же время — в сентябре 2018 года — когда Johnson записал видеообращение с поздравлением канадских рокеров HEADSTONES с 25-летием их дебютного альбома "Picture Of Health", получившего признание критиков.

Когда Williams подтвердил свой ход из группы в эмоциональном видео после окончания мирового турне "Rock Or Bust", он заявил, что ему «пора уходить». Его решение последовало за чередой кадровых изменений в группе, которые начались с ухода в 2014 году сооснователя — гитариста Malcolm'а Young'a, после того, как у него обнаружили деменцию. В 2015 году Rudd был приговорён к домашнему аресту после того, как его признали виновным по обвинению в хранении наркотиков, а в начале 2016 года Johnson был вынужден покинуть группу из-за возможной полной потери слуха.

Хотя Cliff признал многочисленные изменения, которые претерпела группа за последние годы, но отметил, что AC/DC не сталкивались с такой шумихой с момента смерти вокалиста Бона Скотта.

«Всё меняется, но только не это, — сказал он. — Просто я готов сойти с дороги и заниматься тем, что делаю между гастролями».

С тех пор, как AC/DC завершили цикл тура по своему альбому 2014 года "Rock Or Bust", фанаты задумались, будет ли единственный оставшийся участник-основатель Angus Young поддерживать группу на плаву или решит, что AC/DC пришло время её списать со счетов.



Newly Uncovered Photo Appears To Confirm CLIFF WILLIAMS

View this post on Instagram Brian Johnson & Cliff Williams - AC/DC A post shared by Scott Frinskie (@24eltoro) on Dec 14, 2018 at 2:31pm PST



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