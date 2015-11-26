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AC/DC

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30 янв 2019 : 		 BRIAN JOHNSON, похоже, подтверждает свое участие на альбоме AC/DC

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16 авг 2018 : 		 Новое фото музыкантов AC/DC около студии

9 авг 2018 : 		 ANGUS и STEVIE YOUNG также замечены около студии

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8 авг 2018 : 		 AC/DC записывают альбом в Канаде?

27 июл 2018 : 		 Вокалист AC/DC появился на премьере фильма о Spitfire

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4 июл 2018 : 		 Выходит гитара в честь Малькольма Янга

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4 май 2018 : 		 Вокалист L.A. GUNS надеется, что AC/DC запишут альбом с Axl'ом

6 апр 2018 : 		 NIKKI SIXX, SCOTT IAN исполняют классику AC/DC

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23 мар 2018 : 		 ANGUS YOUNG работает над новым альбомом AC/DC?

8 мар 2018 : 		 Бывшему вокалисту AC/DC поставили памятник

7 мар 2018 : 		 Кассета AC/DC выйдет весной

2 фев 2018 : 		 BRIAN JOHNSON: «Я отлично провёл время с AC/DC»

13 янв 2018 : 		 Вечер памяти гитариста AC/DC пройдет в феврале

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30 ноя 2017 : 		 Музыка AC/DC взлетела в чартах BILLBOARD после смерти Малкольма Янга

28 ноя 2017 : 		 Гитариста AC/DC похоронили в Сиднее
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BRIAN JOHNSON, похоже, подтверждает свое участие на альбоме AC/DC



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По сообщению группы TERRORIZER, BRIAN JOHNSON в разговоре с ними подтвердил, что принимает участие в записи нового альбома AC/DC:

«Мы встретили его в аэропорту и спросили о том, правдивы ли слухи о записи нового материала AC/DC и он ответил "да" и добавил, что "устал это отрицать". Вот такой клевый сюрприз аккурат в конце турне!»



BRIAN JOHNSON Apparently Confirms New AC/DC Album, Says He Is 'Sick Of Denying It'



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

shnira


30 янв 2019, 22:21		Terrorizer встретили вокалиста AC/DC в аэропорту и говорили с ним? Попахивает отличнейшим каннабисом -:)


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