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BRIAN JOHNSON, похоже, подтверждает свое участие на альбоме AC/DC



По сообщению группы TERRORIZER, BRIAN JOHNSON в разговоре с ними подтвердил, что принимает участие в записи нового альбома AC/DC:



«Мы встретили его в аэропорту и спросили о том, правдивы ли слухи о записи нового материала AC/DC и он ответил "да" и добавил, что "устал это отрицать". Вот такой клевый сюрприз аккурат в конце турне!»











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