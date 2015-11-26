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Басист AC/DC готов к концертам



В рамках недавнего интервью с Bass Player басист AC/DC Cliff Williams подтвердил, что готов «отыграть несколько концертов»:



«В начале этого года мы все собрались для репетиций на три недели, чтобы посмотреть, как и что будет, — и вышло отлично. Группа играла замечательно, и разговоры пошли дальше: "Как насчёт нескольких концертов?" И я ответил: "Я бы хотел отыграть несколько, да!", и все сказали: "Ну и прекрасно! Вернёмся домой и озадачим менеджмент", но потом мир перевернулся и сел под замок. Мы надеемся, что всё всё-таки поменяется, потому что мы хотели бы дать ряд выступлений».







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