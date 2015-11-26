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AC/DC

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1 дек 2020 : 		 Новый альбом AC/DC вторую неделю первый

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Басист AC/DC готов к концертам



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В рамках недавнего интервью с Bass Player басист AC/DC Cliff Williams подтвердил, что готов «отыграть несколько концертов»:

«В начале этого года мы все собрались для репетиций на три недели, чтобы посмотреть, как и что будет, — и вышло отлично. Группа играла замечательно, и разговоры пошли дальше: "Как насчёт нескольких концертов?" И я ответил: "Я бы хотел отыграть несколько, да!", и все сказали: "Ну и прекрасно! Вернёмся домой и озадачим менеджмент", но потом мир перевернулся и сел под замок. Мы надеемся, что всё всё-таки поменяется, потому что мы хотели бы дать ряд выступлений».

AC/DC



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


29 янв 2021, 17:20		До них не доходит или что? Какие концерты чичас? Пока позволяет время, здоровье и порох в пороховицах, пусть материал пишут

Rutger


29 янв 2021, 18:37		До ковидлы, помнится, говорил, мол - я устал, я мухожуй, хочу встретить старость на маленькой вилле с голубым бассейном. Теперь копытом бьет.


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