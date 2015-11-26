25 ноя 2020



LA POP ART представили одежду AC/DC



LA POP ART, лидер "word art" представили собственное прочтение логотипа AC/DC используя хиты группы и классические изображения в новой линейке одежды, которая доступна по этому адресу.



















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