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Первые в жизни вокалиста AC/DC



Вокалист AC/DC Brian Johnson недавно был гостем программы AXS TV в которой вспоминал о своих первых: машине, группе, альбоме и прочем — ролик доступен ниже.













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