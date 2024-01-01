1 фев 2024



AC/DC набрали миллиард



Клип AC/DC "Back In Black" официально набрал миллиард просмотров. Он был загружен в ноябре 2012 года и стал вторым после "Thunderstruck", преодолевшем такой рубеж.







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