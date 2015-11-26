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Бон Скотт считал Brian'а Johnson'a лучшим вокалистом



Angus Young, лид-гитарист и один из основателей легендарной группы AC/DC, побеседовал с Matt'ом Pinfield'ом в рамках "New & Approved". Angus рассказал о новейшем альбоме AC/DC "Power Up", 45-летней годовщине "High Voltage", о влиянии Малкольма Янга на наследие AC/DC и о многом другом. Он также вспомнил, как вокалист AC/DC Бон Скотт впервые встретился с Brian'ом Johnson'ом в начале 1970-х.



«Бон был в команде, которая гастролировала по Британии, и они разогревали группу, в которой участвовал Brian, она называлась GEORDIE. В общем, они там выступали, и когда Бон рассказывал эту историю, он говорил, что услышал выступление GEORDIE и Brian'а, а потом услышал этот крик. Он сказал, что это звучало великолепно — он сказал, что это звучало так, словно это Литтл Ричард был на сцене. Он поведал, что этот парень завывал и кричал. А потом он увидел его на полу. Бон подумал, что это было здорово: это был лучший концерт, который он видел, и лучший певец за долгое время. Но после этого он узнал, что у Brian'а случился приступ аппендицита. Бон считал, что это было частью выступления. Он думал: "Этот парень невероятен. И он всё ещё берёт эти высокие ноты».



Johnson в интервью газете «Нью-Йорк Пост» в 2011 году рассказывал, что его пути с Боном пересекались:



«Я встретил Бона в 1973 или 1974 году. Его группа разогревала мою группу — GEORDIE. У меня был ужасный случай аппендицита, и я лёг на бок, бил ногами и стонал. Но я продолжал петь. Наверное, он сказал ребятам, когда присоединился к AC/DC: "Я видел, как этот парень, Brian Johnson, пел, и он был великолепен. Он был на полу, бил ногами и кричал — вот это представление! Конечно, это был не спектакль. Мне было очень больно».













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