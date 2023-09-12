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AC/DC

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12 сен 2023 : 		 CHRIS SLADE вносит ясность

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24 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON на смог смотреть на AXL'a ROSE'a в AC/DC
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|||| 12 сен 2023

CHRIS SLADE вносит ясность



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CHRIS SLADE зачем-то решил прояснить свою позицию:

«В дополнение к моему последнему сообщению и в ответ некоторым людям, которые, похоже, не поняли меня и позволили себе комментарии, подразумевающие обратное.

Я не горюю и не "ною", и я не ожидал звонка от ACDC. Я просто хотел сказать, что хорошо знаю Matt'а и что он прекрасно справится со своей работой, потому что я знал, что многие из вас обязательно меня спросят на эту тему!

Прошу прощения за мое дурацкое чувство юмора, которое некоторые из вас не уловили.. Мое место в любой группе за 60 лет всегда было на заднем плане сцены...

CHEERS! Slade»








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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12 сен 2023
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Ilya 1974
Вообще не понимаю, почему Криса не взяли (вновь не вернули) на это выступление, если Фила не будет. Короче, офигел с этих двух новостей.

просмотров: 330

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