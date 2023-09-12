12 сен 2023



CHRIS SLADE вносит ясность



CHRIS SLADE зачем-то решил прояснить свою позицию:



«В дополнение к моему последнему сообщению и в ответ некоторым людям, которые, похоже, не поняли меня и позволили себе комментарии, подразумевающие обратное.



Я не горюю и не "ною", и я не ожидал звонка от ACDC. Я просто хотел сказать, что хорошо знаю Matt'а и что он прекрасно справится со своей работой, потому что я знал, что многие из вас обязательно меня спросят на эту тему!



Прошу прощения за мое дурацкое чувство юмора, которое некоторые из вас не уловили.. Мое место в любой группе за 60 лет всегда было на заднем плане сцены...



CHEERS! Slade»















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