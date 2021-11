сегодня



Бывший барабанщик AC/DC : «С возвращением Brian'a и Phil'a всё встало на свои места»



Simon Wright, игравший с AC/DC в 80-е, в рамках одного из эфиров 2019 года в программе "The Blairing Out With Eric Blair Show" коснулся темы происходящего в составе его бывшего коллектива:



«Ну, я больше не настолько с ними близок, но я считаю, что когда появился Axl, он проделал потрясающую работу. Очень трудно занять место такого человека, как Brian, но он вписался, и я считаю, что он проделал отличную работу. И я полагаю, что он спас тур, потому что невозможно продолжать деятельность без вокалиста. Так что я считаю, что он проделал действительно отличную работу. Что касается того, что происходит сейчас, я знаю столько же, сколько и вы: я читал об этом в Интернете, но если то, о чём они говорят, имеет место, я считаю, что это фантастика. Я думаю, что всё снова в порядке — они вместе делают музыку, и это потрясающе».



На вопрос о том, какой была профессиональная этика AC/DC, когда он был в группе, тот ответил:



«Это было что-то вроде расслабленности. Но, очевидно, когда мы выходили на сцену, ничего этого не оставалась — ты два часа пахал как лошадь до изнеможения, и так каждый вечер. Да, вот эта часть была и правда непростой, но репетиции проходили спокойно. Они точно знали, что делают; я не был уверен, но делал то, что делал, так что... [смеётся]».



Далее барабанщик заметил, что он по-прежнему является большим поклонником AC/DC:



«О да, они фантастические. Лучшая рок-н-ролльная группа в мире!»















