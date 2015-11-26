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AC/DC

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|||| 21 ноя 2020

Гитарист GUNS N' ROSES назвал новый альбом AC/DC «вдохновляющим»



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Гитарист GUNS N' ROSES Slash похвалил новый альбом AC/DC "Power Up", назвав его «по-настоящему вдохновляющим».

Slash'a спросили о его мнении по поводу последней пластинки AC/DC во время нового интервью с Consequence Of Sound, и он ответил следующее:

«Безусловно, у меня долгая история с AC/DC, и Axl [Rose, фронтмен GUNS N' ROSES] пел с ними некоторое время, когда Brian [Johnson] отсутствовал, так что мы познакомились заново в этот период. Итак, первая отличная новость — я поговорил с Brian'ом, и он рассказал мне об этом слуховом [аппарате], который у него теперь есть, и о том, что он вернулся в AC/DC. И это была просто чертовски потрясающая новость.

Вся эта трагедия из-за потери Малкольма [Янга, основателя и ритм-гитариста AC/DC]... Тот факт, что Angus [Young] и компания пережили это и продолжили деятельность в том же духе, как, вероятно, сделал бы и Малкольм, великолепен. Я просто люблю этих парней, и что касается рок-н-ролла, они просто одержимы.
Они оказывают большое влияние на людей, которые думают, что рок-н-ролл — это что-то вроде веселья и игры, а потом, как только случается какое-нибудь несчастье, [группы] распадаются, разваливаются на части или просто уходят. AC/DC — отличный пример долголетия. Они являются отличным примером упорства и настойчивости, отличным примером таланта и отличным примером того, что такое рок-н-ролл. Так что я в восторге от того, что они просто продолжают этим заниматься».

Коснувшись конкретно альбома "Power Up", Slash сказал:

«Потом, вдобавок ко всему, они делают такой отличный, чёрт побери, альбом в этой точке игры. Это действительно вдохновляющий альбом. Он был у меня в машине последние пару дней, и он, наверное, продержится там некоторое время. Он цепляет меня. Я рад за них, и я не могу дождаться, когда эта ситуация с вирусом закончится, чтобы мы смогли пойти на концерт и оценить их выступление где-нибудь в туре».

SLASH Praises AC/DC



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Don Huan


21 ноя 2020, 10:54		Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.

Rutger


21 ноя 2020, 13:30		Вдохновляющий на крепкий, здоровый сон. Полностью согласен.

hansi_hrb


21 ноя 2020, 14:44		https://www.youtube.com/watch?v=KAEW5C3YZio

Flaming


21 ноя 2020, 19:39		Rutger, вот хреновая потуга на юмор и ваще школоло.

father


21 ноя 2020, 21:29		Согласен с Rutger и категорически не согласен с теми, кто утверждает, что "эти старики до сих пор отжигают так, что утрут нос всем молодым". Круто, что мужики после всех проблем не зассали и просто сделали своё дело, но это не отменяет факта, что от альбома сыплется песок.

nabastak_


21 ноя 2020, 22:56		Не фанат, но Боллбрейкер до дыр заслушивал в свое время.
С нового три песни первых заценил - язык не поднимается ругать. Едреный такой ракк. Что уснуть можно, впрочем, тоже не далеко от истины. Но это не тоскливый сон, а блаженный с довольной ухмылкой.

Flaming


21 ноя 2020, 23:23		В этом треде я насчитал только двоих сумасшедших пока .


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