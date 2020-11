21 ноя 2020



Гитарист GUNS N' ROSES назвал новый альбом AC/DC «вдохновляющим»



Гитарист GUNS N' ROSES Slash похвалил новый альбом AC/DC "Power Up", назвав его «по-настоящему вдохновляющим».



Slash'a спросили о его мнении по поводу последней пластинки AC/DC во время нового интервью с Consequence Of Sound, и он ответил следующее:



«Безусловно, у меня долгая история с AC/DC, и Axl [Rose, фронтмен GUNS N' ROSES] пел с ними некоторое время, когда Brian [Johnson] отсутствовал, так что мы познакомились заново в этот период. Итак, первая отличная новость — я поговорил с Brian'ом, и он рассказал мне об этом слуховом [аппарате], который у него теперь есть, и о том, что он вернулся в AC/DC. И это была просто чертовски потрясающая новость.



Вся эта трагедия из-за потери Малкольма [Янга, основателя и ритм-гитариста AC/DC]... Тот факт, что Angus [Young] и компания пережили это и продолжили деятельность в том же духе, как, вероятно, сделал бы и Малкольм, великолепен. Я просто люблю этих парней, и что касается рок-н-ролла, они просто одержимы.

Они оказывают большое влияние на людей, которые думают, что рок-н-ролл — это что-то вроде веселья и игры, а потом, как только случается какое-нибудь несчастье, [группы] распадаются, разваливаются на части или просто уходят. AC/DC — отличный пример долголетия. Они являются отличным примером упорства и настойчивости, отличным примером таланта и отличным примером того, что такое рок-н-ролл. Так что я в восторге от того, что они просто продолжают этим заниматься».



Коснувшись конкретно альбома "Power Up", Slash сказал:



«Потом, вдобавок ко всему, они делают такой отличный, чёрт побери, альбом в этой точке игры. Это действительно вдохновляющий альбом. Он был у меня в машине последние пару дней, и он, наверное, продержится там некоторое время. Он цепляет меня. Я рад за них, и я не могу дождаться, когда эта ситуация с вирусом закончится, чтобы мы смогли пойти на концерт и оценить их выступление где-нибудь в туре».







+8 -5



( 7 ) просмотров: 8004