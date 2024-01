сегодня



DAVE LOMBARDO, SCOTT IAN, JOSH FREESE и STEVE GORMAN почтили память вокалиста AC/DC



Scott Ian (ANTHRAX),Dave Lombardo (SLAYER),Josh Freese (FOO FIGHTERS),Larry LaLonde (PRIMUS),Mike Inez (ALICE IN CHAINS),Steve Gorman (THE BLACK CROWES),Jay Buchanan, Scott Holiday (RIVAL SONS), Billy Rowe (BUCKCHERRY) и другие приняли участие в "A Tribute To Bon Scott Of AC/DC", проходившем девятого января в Avalon, Hollywood, California.





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 285