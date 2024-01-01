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*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 25
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AC/DC

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15 янв 2024 : 		 DAVE LOMBARDO, SCOTT IAN, JOSH FREESE и STEVE GORMAN почтили память вокалиста AC/DC

9 янв 2024 : 		 Новая фигурка AC/DC

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17 дек 2023 : 		 Умер оригинальный ударник AC/DC

14 дек 2023 : 		 Бывший из AC/DC: «Когда я узнал, что случилось с Боном Скоттом, я не был удивлён»

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25 окт 2023 : 		 Lars Ulrich о выступлении AC/DC на фестивале Power Trip: «Это был триумф»

19 окт 2023 : 		 Видео с выступления AC/DC

9 окт 2023 : 		 Видео с первого за 7 лет концерта AC/DC

8 окт 2023 : 		 Steven Tyler спелся с AC/DC

21 сен 2023 : 		 Вокалист AC/DC готов к Power Trip

12 сен 2023 : 		 CHRIS SLADE вносит ясность

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12 авг 2023 : 		 За кулисами AC/DC 1983

26 июл 2023 : 		 Вокалист JACKYL рад возвращению вокалиста в AC/DC

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7 июл 2023 : 		 RICK ASTLEY исполняет AC/DC

13 июн 2023 : 		 Вокалист AC/DC спел с SAM'ом FENDER'ом

1 июн 2023 : 		 Вокалист AC/DC хочет зажигать

20 май 2023 : 		 Монополия AC/DC летом

23 апр 2023 : 		 Новая фигурка бывшего вокалиста AC/DC

18 апр 2023 : 		 Вокалисту AC/DC поставили памятник

31 янв 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX — о выступлении AXL'a ROSE'a с AC/DC: «Он отлично справился с партиями Бона и Brian'a»

4 янв 2023 : 		 IGGY POP заявил, что ему предлагали стать вокалистом AC/DC
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DAVE LOMBARDO, SCOTT IAN, JOSH FREESE и STEVE GORMAN почтили память вокалиста AC/DC



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Scott Ian (ANTHRAX),Dave Lombardo (SLAYER),Josh Freese (FOO FIGHTERS),Larry LaLonde (PRIMUS),Mike Inez (ALICE IN CHAINS),Steve Gorman (THE BLACK CROWES),Jay Buchanan, Scott Holiday (RIVAL SONS), Billy Rowe (BUCKCHERRY) и другие приняли участие в "A Tribute To Bon Scott Of AC/DC", проходившем девятого января в Avalon, Hollywood, California.




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