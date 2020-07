15 июл 2020



"The Story Of Back In Black"



AC/DC запустили серию роликов "The Story Of Back In Black" по случаю 40-летнего юбилея классического альбома. Первый эпизод посвящен композиции "You Shook Me All Night Long" и доступен ниже.



В прошлом декабре RIAA вручила альбому 25 платиновую награду. Это четвертый по продажам альбом всех времен и народов.













+0 -0



просмотров: 251