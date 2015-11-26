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AC/DC

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15 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

26 июн 2020 : 		 CHRIS SLADE: «Если AC/DC позовут, я готов»

25 июн 2020 : 		 Гитарист ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES исполняет AC/DC

23 июн 2020 : 		 Пазлы от AC/DC

21 июн 2020 : 		 Гитарист ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES исполняет AC/DC

17 июн 2020 : 		 Первые в жизни вокалиста AC/DC

1 июн 2020 : 		 Астронавты SpaceX во время исторического старта слушали AC/DC

13 май 2020 : 		 Музыканты CLUTCH, CAVE IN, CONVERGE и CARCASS исполняют AC/DC

5 май 2020 : 		 BRIAN JOHNSON обратился к поклонникам AC/DC

6 мар 2020 : 		 Австралийские фанаты AC/DC установили рекорд

27 фев 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет содержать «сюрпризы» от Малкольма Янга

21 янв 2020 : 		 AC/DC выпустят альбом в этом году?

28 дек 2019 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Это Angus позвал Axl'a на помощь»

24 дек 2019 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC: «Возвращаться в группу мне неинтересно»

20 дек 2019 : 		 Басист AC/DC отыграл небольшой концерт

20 дек 2019 : 		 Бывший вокалист AC/DC в "Nunca Es Tarde"

19 дек 2019 : 		 Четыре песни из альбома AC/DC "Back In Black" получили платину

17 дек 2019 : 		 Вокалист AC/DC пожертвовал имущество в ALL STAR CHILDREN

11 дек 2019 : 		 Альбом AC/DC "Back in Black" 25 раз завоевал платиновый статус в США

17 сен 2019 : 		 Вышли монеты AC/DC

22 авг 2019 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC и бывший вокалист ANTHRAX исполняют AC/DC

21 авг 2019 : 		 Вышла новая книга об AC/DC

2 авг 2019 : 		 AC/DC отмечают выпуск "Highway To Hell"

19 июл 2019 : 		 Редкое видео с выступления AC/DC

17 июл 2019 : 		 AC/DC празднуют 40-летие альбома "Highway To Hell"

26 июн 2019 : 		 Вокалист AC/DC работает над музыкой с гитаристом EAGLES
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|||| 15 июл 2020

"The Story Of Back In Black"



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AC/DC запустили серию роликов "The Story Of Back In Black" по случаю 40-летнего юбилея классического альбома. Первый эпизод посвящен композиции "You Shook Me All Night Long" и доступен ниже.

В прошлом декабре RIAA вручила альбому 25 платиновую награду. Это четвертый по продажам альбом всех времен и народов.

AC/DC Launches 'The Story Of Back In Black' Video Series





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