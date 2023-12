сегодня



Бывший из AC/DC: «Когда я узнал, что случилось с Боном Скоттом, я не был удивлён»



Оригинальный вокалист AC/DC Dave Evans заявил, что не удивился, узнав о смерти Бона Скотта после ночной попойки. В отчёте коронера причиной смерти Бона было указано «острое алкогольное отравление», официальное заключение — «смерть от несчастного случая».



Dave спел на двух первых синглах AC/DC — "Can I Sit Next To You Girl" и "Baby, Please Don't Go". Но в октябре 1974 года, менее чем через год после первого концерта AC/DC, Эванс покинул группу. Его заменил Скотт, который пел на первых шести студийных альбомах AC/DC и стал легендой после своей смерти в 1980 году.



Evans рассказал о своей работе в AC/DC в новом интервью бразильскому подкасту Guarda Volume. Он поведал о том, как закончилось его пребывание в группе:



«Мы все были очень молоды. И наши амбиции были бесконечными. Я не думал: "Я буду играть в группе". Нет. Вся моя карьера, вся моя жизнь была посвящена пению. Я пою с тех пор, как себя помню. Это не прекратится из-за группы, в которой я был и из которой я ушёл. Конечно, я был в группах до AC/DC. Я ушёл оттуда. VELVET UNDERGROUND [не путать с группой Лу Рида] была лучшей группой. В AC/DC я продолжил. RABBIT — это моя собственная карьера. Я никогда не думал о том, чтобы закончить деятельность или перестать петь. Это была ещё одна группа, но очень успешная. У нас был хит "Can I Sit Next To You Girl", который был назван лучшей австралийской записью года. Первый. Отлично. Потрясающе. Это была хитовая пластинка. И то, что молодая группа на фоне всех остальных групп в Австралии выпустила лучшую запись, это было потрясно. Но были разные причины, по которым я ушёл из группы, в основном потому, что мне не платили денег.



В то время менеджер был уже третьим по счёту. Нам не платили за концерты, а мы выступали на самых масштабных концертах в Австралии. Знаменитый Сиднейский оперный театр, павильон Хордерн в Сиднее, Фестивальный зал в Мельбурне — все эти шоу. Где деньги? Покажите мне деньги. Их не было. Мы гастролировали с Лу Ридом из США. Мы выступали на самых больших площадках, все билеты были распроданы. Как насчёт денег? Их не было. Так что в конце концов я не смог остаться с группой, потому что я платил за машину в Сиднее, за квартиру, и я много работал. Однажды вечером у нас состоялась встреча, мы выпили немного, и на ней присутствовал менеджер. И он делал на нас деньги, потому что заведовал финансами. Я не знаю, что происходило с деньгами, но у нас их не было. Так вот, менеджер, с перманентом, в новых джинсах-клёш, с кожаным саквояжем летал по стране, а мы ездили в фургонах. У него были деньги, а у нас денег не было. И я сказал ему: "Что вообще происходит?" Я схлестнулся с ним. Мы все уже начали жаловаться. А он стал мне хамить. Я ударил его, сбил с ног. Другие ребята схватили меня и оттащили от менеджера. Так что мы сошлись на том, что когда закончится тур, в котором мы были, этот вопрос будет решён. Я сказал: "Если мне не заплатят, я больше не поеду в турне". А кто бы поехал? Я же не дурак. В итоге в конце тура вопрос не решился. Они не собирались давать мне то, что я хотел. Поэтому я ушёл из группы. Я сказал: "Вот и всё. Ладно. Увидимся". Я не собирался это терпеть.



Это как с любой работой: если ты плотник, учитель или кто-то ещё, и тебе не платят, что ты будешь делать? Кто-то может сказать: "Это нормально". Нет. Как ты будешь кормить своих детей? У меня не было детей, но если бы у вас были дети, как бы вы их кормили? Как бы вы расплатились за машину? Вы не смогли бы. И вы много работаете. Основатели AC/DC Малкольм и Angus Young жили дома с родителями. Им не нужно было ничего платить, а мне приходилось. У меня была квартира в Сиднее, и я должен был платить. Иначе я мог её потерять. Мою машину могли забрать. Но у Малкольма и Angus'a не было машины. И они жили дома с родителями. Так что для них это не имело большого значения, но для меня имело. И я не собирался это терпеть. Поэтому я постоял за себя».



Что касается культового вокалиста, который пришёл ему на смену, Dave сказал:



«Бедный Бон Скотт. Он пришёл в группу и тоже прошёл через много проблем и в итоге умер. Он работал, работал, работал, работал, работал, работал, работал. И он был подавлен, расстроен. Он выглядел счастливым, потому что всё время был пьян. Бон Скотт постоянно пил. Он был алкоголиком. Если посмотреть на фотографии Бона Скотта, он всегда с бутылкой или рюмкой. Печально. Но в конце концов это его погубило. Но и с группой он прошёл через ад.



Я разговаривал с Боном Скоттом после того, как он присоединился к AC/DC. У нас был личный разговор о вещах, которые останутся в секрете. И когда я узнал, что случилось с Боном Скоттом, когда я прочитал об этом и поговорил с его женой, — я видел его жену, которая рассказала мне, что произошло, я не был удивлён».





