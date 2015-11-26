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Гитарист ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES исполняет AC/DC



SoloDallas совместно с гитаристом ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES Tommy Henriksen'ом (Alice Cooper, Hollywood Vampires) объединились для создания карантинного видео на кавер-версию классического трека AC/DC "Gone Shootin'".







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