сегодня



Вокалист RUN-DMC: «Я люблю AC/DC »



Третий сезон подкаста "AC/DC Beyond The Thunder" стартовал с интервью с одним из участников культовой команды RUN-DMC Darryl'a McDaniels'a, известного как DMC:



«Для меня большая честь говорить об AC/DC просто потому, что это... МОЁ!



Когда я открыл "Rock And Roll Ain't Noise Pollution", этот звук был намного лучше, чем у долбаного GZA из WU-TANG CLAN. Никто не превзойдёт его. AC/DC окончательно определили, что такое рок-н-ролл в действительности, по-настоящему. Все остальные играют рок-н-ролл. Но только эта группа и есть рок-н-ролл!»



Прослушать эпизод целиком можно ниже.













