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AC/DC

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13 янв 2022 : 		 Вокалист RUN-DMC: «Я люблю AC/DC»

21 дек 2021 : 		 Гитарист AC/DC выбрал рок-бога

18 дек 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC исполняет AC/DC

8 дек 2021 : 		 "Back In Black" — лучший альбом Австралии

6 дек 2021 : 		 Принц Уильям заявил, что слушает AC/DC перед встречами

6 дек 2021 : 		 SLASH рад, что Brian, Phil и Cliff вернулись в AC/DC

1 дек 2021 : 		 SIMON WRIGHT — о появлении в составе AC/DC

25 ноя 2021 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «С возвращением Brian'a и Phil'a всё встало на свои места»

18 ноя 2021 : 		 PHIL LEWIS — об Axl'е Rose в AC/DC

5 ноя 2021 : 		 Модели грузовиков AC/DC доступны для покупки

4 ноя 2021 : 		 CHRIS SLADE: «Я не говорил ни с кем из группы после окончания тура "Rock Or Bust"

29 окт 2021 : 		 AC/DC набрали миллиард

29 окт 2021 : 		 DEE SNIDER — о последнем альбоме AC/DC

18 окт 2021 : 		 GayC/DC вместе с вокалисткой WELL HUNG HEART исполняют AC/DC

14 окт 2021 : 		 Доступна фигурка лидера AC/DC

1 окт 2021 : 		 Новое видео AC/DC

18 авг 2021 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC выпустил новую песню

19 июл 2021 : 		 Крафт от AC/DC

4 июл 2021 : 		 Лидер AC/DC: «Смерть Бона стала для нас шоком»

25 июн 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Мы никогда не думали, что группа станет такой известной»

24 июн 2021 : 		 Бывший барабанщик AC/DC высоко оценил выступления AXL'a ROSE'a

15 июн 2021 : 		 Гитарист AC/DC рассказал о музыкантах, которые на него оказали влияние

13 июн 2021 : 		 Агент: «Как-то рассматривалась идея концертов AC/DC с голограммой Бона Скотта

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1 июн 2021 : 		 ANGUS не верит в конец AC/DC

28 май 2021 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC выпустил сборник лучшего
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Вокалист RUN-DMC: «Я люблю AC/DC»



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Третий сезон подкаста "AC/DC Beyond The Thunder" стартовал с интервью с одним из участников культовой команды RUN-DMC Darryl'a McDaniels'a, известного как DMC:

«Для меня большая честь говорить об AC/DC просто потому, что это... МОЁ!

Когда я открыл "Rock And Roll Ain't Noise Pollution", этот звук был намного лучше, чем у долбаного GZA из WU-TANG CLAN. Никто не превзойдёт его. AC/DC окончательно определили, что такое рок-н-ролл в действительности, по-настоящему. Все остальные играют рок-н-ролл. Но только эта группа и есть рок-н-ролл!»

Прослушать эпизод целиком можно ниже.

RUN-DMC





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