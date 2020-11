сегодня



AC/DC стали первыми в 18 странах



Новая работа AC/DC стала первой в 18 странах мира — в шестой раз в Австралии (единственная группа в стране, которая имеет это достижение в течение пяти декад: "Back In Black" (1980-е), "Ballbreaker Live" (1990-е), "Black Ice" (2000-е), "Rock Or Bust" (2010-е) и "Power Up" (2020-е)), в Германии, где новая пластинка стала самой успешной за год и лучшей по продажам для международного исполнителя, а также в Великобритании, где она также стала самой быстро продаваемой записью 2020 года.











+0 -0



( 1 ) просмотров: 313