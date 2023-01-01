сегодня



Мультикамерная съемка выступления AC/DC



Мультикамерная съемка первого за семь лет выступления AC/DC, состоявшегося в рамках фестиваля Power Trip, доступна для просмотра ниже:



00:00 Intro

01:00 If You Want Blood (You've Got It)

06:12 Back In Black

10:20 Demon Fire

14:12 Shot Down In Flames

17:45 Thunderstruck

23:18 Have A Drink On Me

27:35 Hells Bells

33:03 Shot In The Dark

36:22 Stiff Upper Lip

40:17 Dirty Deeds Done Dirt Cheap

45:02 Shoot To Thrill

50:50 Sin City

55:45 Givin' The Dog A Bone

59:44 Rock 'N' Roll Train

1:04:02 You Shook Me All Night Long

1:07:55 Dog Eat Dog

1:12:32 High Voltage

1:17:56 Hell Ain't A Bad Place To Be

1:22:22 Riff Raff

1:27:56 Highway To Hell

1:31:52 Whole Lotta Rosie

1:37:45 Let There Be Rock



Encore:



1:54:00 TNT

1:57:38 For Those About To Rock (We Salute You)







+0 -0



просмотров: 220

