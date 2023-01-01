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*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
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AC/DC

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Мультикамерная съемка выступления AC/DC



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Мультикамерная съемка первого за семь лет выступления AC/DC, состоявшегося в рамках фестиваля Power Trip, доступна для просмотра ниже:

00:00 Intro
01:00 If You Want Blood (You've Got It)
06:12 Back In Black
10:20 Demon Fire
14:12 Shot Down In Flames
17:45 Thunderstruck
23:18 Have A Drink On Me
27:35 Hells Bells
33:03 Shot In The Dark
36:22 Stiff Upper Lip
40:17 Dirty Deeds Done Dirt Cheap
45:02 Shoot To Thrill
50:50 Sin City
55:45 Givin' The Dog A Bone
59:44 Rock 'N' Roll Train
1:04:02 You Shook Me All Night Long
1:07:55 Dog Eat Dog
1:12:32 High Voltage
1:17:56 Hell Ain't A Bad Place To Be
1:22:22 Riff Raff
1:27:56 Highway To Hell
1:31:52 Whole Lotta Rosie
1:37:45 Let There Be Rock

Encore:

1:54:00 TNT
1:57:38 For Those About To Rock (We Salute You)




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