21 июл 2020



"The Story Of Back In Black"



AC/DC запустили серию роликов "The Story Of Back In Black" по случаю 40-летнего юбилея классического альбома. Новый эпизод посвящен композиции "Hells Bells" и доступен ниже.



















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