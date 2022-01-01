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Вокалист AC/DC: «На уйг политиков!»



Вокалист AC/DC Brian Johnson в рамках раскрутки мемуаров в интервью The Telegraph поделился своей любовью к автомобилям, начиная с FORD GT40 и заканчивая MG TF 1954. На вопрос о том, а что насчёт электрокаров, он ответил:



«Спокойно, сынок. Ты слишком разогнался, я тону, месье!»



Когда интервьюер попытался сказать ему, что «электромобили — это будущее», Johnson отмахнулся:



«Это не будущее. Они загрязняют природу. От них будет трудно избавиться из-за их неэкологичности. Электромобили существуют, потому что политики хотят выглядеть "зелёными" перед людьми. Это всё ерунда. Пошли они нахрен».



Johnson, которому 5 октября исполнилось 75 лет, сказал, что он не является поклонником политиков по обе стороны Атлантики, и рассказал, что он ни разу в жизни не голосовал.



«Люди говорят по этому поводу: "О, ну что ж. Тогда это твоя вина". А я отвечаю: "Нет, нет. Это ваша грёбаная вина, что вы проголосовали за этих крeтинoв. Что бы случилось, если бы оба кандидата получили ноль голосов? Революция, вот что бы, б$$$ь, произошло. И мы бы избрали правильных людей!»







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