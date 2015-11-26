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*Новое видео AC/DC 83
*Видео с текстом от ACCEPT 63
*Умер Кен Хенсли 37
*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 34
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 33
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AC/DC

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8 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG — о продолжении деятельности AC/DC с Axl'ом

7 ноя 2020 : 		 AC/DC сотрудничают с DC SHOES

6 ноя 2020 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома AC/DC

5 ноя 2020 : 		 Angus Young: «Malcolm до сих пор где-то рядом»

3 ноя 2020 : 		 Видео со съёмок видео AC/DC

31 окт 2020 : 		 Отрывок нового трека AC/DC

30 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового альбома уже лет 20

28 окт 2020 : 		 Вокалист AC/DC рассказал о том, как они с Малкольмом Янгом искали Лох-несское чудовище

26 окт 2020 : 		 Новое видео AC/DC

22 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Спасибо, не кашляю!»

21 окт 2020 : 		 Лидер AC/DC: «Никакого давления при создании альбома не было»

20 окт 2020 : 		 Лидер AC/DC — о том, почему он решил не оставлять партии Малкольма

19 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC опроверг слухи, что на новом альбоме можно услышать Малькольма Янга

17 окт 2020 : 		 Создай лого как AC/DC

16 окт 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Старая магия вернулась»

15 окт 2020 : 		 Умер бывший басист AC/DC

14 окт 2020 : 		 Новые монеты AC/DC

13 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG: AC/DC это группа Малькольма

13 окт 2020 : 		 Участники AC/DC — о возможности участия в виртуальных мероприятиях

12 окт 2020 : 		 Превью нового бокс-сета AC/DC

10 окт 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет доступен в виде бокс-сета

9 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Этот альбом — посвящение Малькольму»

7 окт 2020 : 		 Новая песня AC/DC

6 окт 2020 : 		 Дата выхода нового альбома AC/DC

5 окт 2020 : 		 Тизер от AC/DC

1 окт 2020 : 		 Тизер нового сингла AC/DC
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ANGUS YOUNG — о продолжении деятельности AC/DC с Axl'ом



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В интервью Total Guitar у лидера AC/DC Angus'a Young'a спросили, была ли возможность продолжать выступать с Axl'ом Rose'ом:

«Этого так и не произошло. Он был очень любезен, он помог нам преодолеть трудности в нашем туре. Он связался с нами и сказал, что может помочь, если это не будет мешать его собственным обязательствам в отношении того, что он собирается делать... Он хотел прийти и попробовать песни, которые ему самому нравятся, и он предлагал песни, которые я не играл долгое время. Я благодарен ему за то, что он вызвался, — это помогло нам выполнить наши обязательства. Но у него есть своя собственная жизнь».

ANGUS YOUNG Says Possibility Of AC/DC Continuing With AXL ROSE





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