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ANGUS YOUNG — о продолжении деятельности AC/DC с Axl'ом



В интервью Total Guitar у лидера AC/DC Angus'a Young'a спросили, была ли возможность продолжать выступать с Axl'ом Rose'ом:



«Этого так и не произошло. Он был очень любезен, он помог нам преодолеть трудности в нашем туре. Он связался с нами и сказал, что может помочь, если это не будет мешать его собственным обязательствам в отношении того, что он собирается делать... Он хотел прийти и попробовать песни, которые ему самому нравятся, и он предлагал песни, которые я не играл долгое время. Я благодарен ему за то, что он вызвался, — это помогло нам выполнить наши обязательства. Но у него есть своя собственная жизнь».













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