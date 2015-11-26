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SLASH рад, что Brian, Phil и Cliff вернулись в AC/DC



В рамках интервью 2019 года у SLASH'a спросили, что он думает о возвращении в состав AC/DC Brian'a Johnson'a, Phil'a Rudd'a и Cliff'a Williams'a. Он ответил:



«С чего начать? AC/DC — это, за исключением [THE ROLLING] STONES, величайшая рок-н-ролльная группа всех времён. THE STONES всегда будут для меня на первом месте, а затем AC/DC. Нет других групп, которые играли бы такой рок-н-ролл под влиянием 50-х годов, как AC/DC. Я люблю их за это. Я считаю, что Phil Rudd — один из лучших барабанщиков всех времён. Поэтому, когда его не было в группе, я был немного разочарован. Но это здорово, что Cliff собирается вернуться, потому что я помню, как мы были за кулисами с этими ребятами в конце последнего тура, и он сказал, что он ушёл и что он на пенсии. Так что здорово, что все вернулись, но особенно здорово, что вернулся Brian».











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