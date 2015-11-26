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AC/DC

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6 дек 2021 : 		 Принц Уильям заявил, что слушает AC/DC перед встречами

6 дек 2021 : 		 SLASH рад, что Brian, Phil и Cliff вернулись в AC/DC

1 дек 2021 : 		 SIMON WRIGHT — о появлении в составе AC/DC

25 ноя 2021 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «С возвращением Brian'a и Phil'a всё встало на свои места»

18 ноя 2021 : 		 PHIL LEWIS — об Axl'е Rose в AC/DC

5 ноя 2021 : 		 Модели грузовиков AC/DC доступны для покупки

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18 окт 2021 : 		 GayC/DC вместе с вокалисткой WELL HUNG HEART исполняют AC/DC

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25 июн 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Мы никогда не думали, что группа станет такой известной»

24 июн 2021 : 		 Бывший барабанщик AC/DC высоко оценил выступления AXL'a ROSE'a

15 июн 2021 : 		 Гитарист AC/DC рассказал о музыкантах, которые на него оказали влияние

13 июн 2021 : 		 Агент: «Как-то рассматривалась идея концертов AC/DC с голограммой Бона Скотта

9 июн 2021 : 		 Новое видео AC/DC

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24 май 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD вспоминает Бона Скотта

30 апр 2021 : 		 AC/DC получили три номинации

23 апр 2021 : 		 AC/DC выпустят цветной винил

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SLASH рад, что Brian, Phil и Cliff вернулись в AC/DC



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В рамках интервью 2019 года у SLASH'a спросили, что он думает о возвращении в состав AC/DC Brian'a Johnson'a, Phil'a Rudd'a и Cliff'a Williams'a. Он ответил:

«С чего начать? AC/DC — это, за исключением [THE ROLLING] STONES, величайшая рок-н-ролльная группа всех времён. THE STONES всегда будут для меня на первом месте, а затем AC/DC. Нет других групп, которые играли бы такой рок-н-ролл под влиянием 50-х годов, как AC/DC. Я люблю их за это. Я считаю, что Phil Rudd — один из лучших барабанщиков всех времён. Поэтому, когда его не было в группе, я был немного разочарован. Но это здорово, что Cliff собирается вернуться, потому что я помню, как мы были за кулисами с этими ребятами в конце последнего тура, и он сказал, что он ушёл и что он на пенсии. Так что здорово, что все вернулись, но особенно здорово, что вернулся Brian».



SLASH Says It



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Hellg


6 дек 2021, 16:45		Так могли бы и сами взять Соррума или Адлера, ну и Стредлину предложить вернуться.

Владимир В


6 дек 2021, 17:51		Какая свежая новость - цитата из интервью 2019 года!


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