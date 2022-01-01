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*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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AC/DC

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15 ноя 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC спел с хором

10 ноя 2022 : 		 Первый вокалист AC/DC не жалеет, что ушёл из группы

2 ноя 2022 : 		 Вокалист AC/DC: «На уйг политиков!»

29 окт 2022 : 		 Вокалист AC/DC заявил, что не хотел писать мемуары

28 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON — о слухах насчёт авторства текстов в "Back in Black"

25 окт 2022 : 		 Вокалист AC/DC хотел бы снова заняться созданием музыки

24 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON на смог смотреть на AXL'a ROSE'a в AC/DC

14 окт 2022 : 		 AC/DC помогут выучить алфавит

11 окт 2022 : 		 Новая монета в честь AC/DC

7 сен 2022 : 		 Биография вокалиста AC/DC выйдет осенью

1 сен 2022 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «Было здорово записать три альбома с группой»

13 авг 2022 : 		 Новые фигурки AC/DC

18 июл 2022 : 		 EXODUS исполняют AC/DC

10 июн 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC: «Мы верили, что были лучшими в мире»

4 май 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC представил новое видео

21 мар 2022 : 		 Бывший вокалист AC/DC записал кавер-версию Элвиса

28 янв 2022 : 		 SLASH: «Axl в AC/DC меня просто поразил»

13 янв 2022 : 		 Вокалист RUN-DMC: «Я люблю AC/DC»

21 дек 2021 : 		 Гитарист AC/DC выбрал рок-бога

18 дек 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC исполняет AC/DC

8 дек 2021 : 		 "Back In Black" — лучший альбом Австралии

6 дек 2021 : 		 Принц Уильям заявил, что слушает AC/DC перед встречами

6 дек 2021 : 		 SLASH рад, что Brian, Phil и Cliff вернулись в AC/DC

1 дек 2021 : 		 SIMON WRIGHT — о появлении в составе AC/DC

25 ноя 2021 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «С возвращением Brian'a и Phil'a всё встало на свои места»

18 ноя 2021 : 		 PHIL LEWIS — об Axl'е Rose в AC/DC
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|||| сегодня

Оригинальный вокалист AC/DC спел с хором



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Оригинальный вокалист AC/DC Dave Evans спел с аргентинским хором "Highway To Hell" — видео доступно ниже.




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