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Лидер AC/DC — о том, почему он решил не оставлять партии Малкольма



В недавнем интервью испанскому изданию RockFM лидер AC/DC Angus Young в очередной раз коснулся темы партий Малкольма на новом альбоме:



«Я знаю, что многие люди спрашивали, действительно ли партии Малкольма есть на новой пластинке. Я принял решение этого не делать, потому что у меня есть ощущение, что ему бы не понравилось то, что я пытаюсь его гитарную работу собрать из кусочков.



Мы с ним на протяжении долгих лет делали определённые наметки, где-то грубовато то, где-то сё, но я всё отшлифовал. В каком-то случае Малкольм мог сделать совсем небольшой фрагмент, а я подхватывал дальше. Основной его вклад был больше на уровне идей».



Angus также похвалил Axl'a за помощь в туре, когда он заменил Brian'a Johnson'a:



«В нашем последнем туре оставались города, где были намечены выступления, когда у Brian'a возникли проблемы со слухом. У нас было намерение дать эти концерты, но как мы это сделаем? И Axl сказал, что у него есть для нас сообщение, он может помочь выполнить наши обязательства, если это никак не повлияет на загруженность с его группой. Так что благодаря его помощи мы закончили тур и будем ему всегда за это благодарны, потому что он и правда проделал замечательную работу. Так что все очень ценят то, что он сделал».



























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