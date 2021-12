SIMON WRIGHT — о появлении в составе AC/DC

сегодня



SIMON WRIGHT в рамках одной из бесед в радиошоу "Wired In The Empire" рассказал о том, как оказался в составе AC/DC:



«Я был в Лондоне. Я ничего особенного не делал. Я играл в группе в Лондоне, но мы ничего особенного не делали. Кто-то увидел объявление в музыкальной газете: "Требуется барабанщик. Если вы не можете сильно стучать, не подавайте заявку". Мой друг сказал мне: "Ты ведь сильно играешь, не так ли? Почему бы тебе не обратиться? Итак, я написал и отправился на прослушивание. На прослушивании был техник по барабанам, я сыграл три песни, и в конце он сказал: "Отлично, мы сообщим вам". И я подумал: "О, хорошо". Прослушивание проходило в действительно высококлассном месте для репетиций, так что я подумал: "Возможно, в этом что-то есть". Я пошёл домой, и через два часа зазвонил телефон, это был он, и он сказал: "Ты можешь приехать завтра?" Я ответил: "Не могу, у меня нет денег". Он сказал: "Не беспокойся об этом. Садись в такси, и мы всё уладим". Я подумал: "Это хорошо. Должно быть, им понравилось то, как я играл". Я вернулся обратно, он встретил меня в вестибюле, мы шли по коридору, а там все эти кейсы с AC/DC, я остановил его и сказал: "Ты шутишь, да?" Он улыбнулся и сказал: "Нет". Я сказал: "О Господи Иисусе". Итак, мы идём дальше, дверь открывается, я вхожу, встречаю их. Всё было очень тихо; не было никаких фанфар, когда открылась дверь, — они были готовы к работе. Я вошёл, представился, они поздоровались. Они спросили меня, какие песни я знаю, и я назвал им несколько, мы начали играть, немного поиграли, потом сели и начали говорить между ними и их менеджером о предстоящем туре и прочем. Я наклонился к Малу [Малкольм Янг, гитара] и спросил: "Значит ли это, что я в группе?". Он ответил: "Да. Думаю, да, не так ли?" Я не мог дождаться, когда выйду оттуда и расскажу своей семье о том, что произошло. После этого вся моя жизнь изменилась!»









