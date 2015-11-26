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AC/DC

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SIMON WRIGHT — о появлении в составе AC/DC



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SIMON WRIGHT в рамках одной из бесед в радиошоу "Wired In The Empire" рассказал о том, как оказался в составе AC/DC:

«Я был в Лондоне. Я ничего особенного не делал. Я играл в группе в Лондоне, но мы ничего особенного не делали. Кто-то увидел объявление в музыкальной газете: "Требуется барабанщик. Если вы не можете сильно стучать, не подавайте заявку". Мой друг сказал мне: "Ты ведь сильно играешь, не так ли? Почему бы тебе не обратиться? Итак, я написал и отправился на прослушивание. На прослушивании был техник по барабанам, я сыграл три песни, и в конце он сказал: "Отлично, мы сообщим вам". И я подумал: "О, хорошо". Прослушивание проходило в действительно высококлассном месте для репетиций, так что я подумал: "Возможно, в этом что-то есть". Я пошёл домой, и через два часа зазвонил телефон, это был он, и он сказал: "Ты можешь приехать завтра?" Я ответил: "Не могу, у меня нет денег". Он сказал: "Не беспокойся об этом. Садись в такси, и мы всё уладим". Я подумал: "Это хорошо. Должно быть, им понравилось то, как я играл". Я вернулся обратно, он встретил меня в вестибюле, мы шли по коридору, а там все эти кейсы с AC/DC, я остановил его и сказал: "Ты шутишь, да?" Он улыбнулся и сказал: "Нет". Я сказал: "О Господи Иисусе". Итак, мы идём дальше, дверь открывается, я вхожу, встречаю их. Всё было очень тихо; не было никаких фанфар, когда открылась дверь, — они были готовы к работе. Я вошёл, представился, они поздоровались. Они спросили меня, какие песни я знаю, и я назвал им несколько, мы начали играть, немного поиграли, потом сели и начали говорить между ними и их менеджером о предстоящем туре и прочем. Я наклонился к Малу [Малкольм Янг, гитара] и спросил: "Значит ли это, что я в группе?". Он ответил: "Да. Думаю, да, не так ли?" Я не мог дождаться, когда выйду оттуда и расскажу своей семье о том, что произошло. После этого вся моя жизнь изменилась!»



SIMON WRIGHT Reflects On Landing AC/DC Gig In 1983:

b>DIO DISCIPLES is reportedly collaborating with former DIO bass player Jeff Pilson on their debut studio album, tentatively due next year. The band, which pays tribute to Ronnie James Dio, is fully supported by Dio's widow/manager Wendy and is comprised of former DIO members and vocalists Tim "Ripper" Owens (ex-JUDAS PRIEST) and Oni Logan.




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