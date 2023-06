сегодня



Вокалист AC/DC спел с SAM'ом FENDER'ом



Brian Johnson присоединился на сцене к Sam'y Fender'y на стадионе Newcastle's St. James' Park и исполнил перед 50 000 фанатов две классические темы AC/DC — "Back In Black" и "You Shook Me All Night Long".







+2 -0



( 1 ) просмотров: 437