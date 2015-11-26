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AC/DC

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Почему AC/DC ждали два года?



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В рамках беседы с подкастом "My Turning Point" лидер AC/DC Angus Young ответил на вопрос о том, почему они ждали два года с момента первого анонса:

«Ну, мы все согласились хранить режим молчания. И мы делали такое и раньше. Ты сохраняешь всё в тайне, пока ничего не выйдет. И таким подход у группы был всегда».

Почему так долго не выходила новая пластинка группы:

«В начале этого года мы готовились, собирались выпустить альбом раньше. Так что мы много работали над рекламой. Мы также на самом деле репетировали, играли [вместе], потому что Brian хотел посмотреть, возможно ли [это] вообще [для него выступить после того, как он разобрался с проблемами со слухом, которые возникли ещё в 2016 году]. Так что мы на самом деле были настроены на релиз, мы занимались промоматериалами, снимали видео, и звукозаписывающая компания собиралась распланировать то, как это будет подано, и всё такое. Планировалось, что альбом выйдет раньше. Ну а мы репетировали и, как я уже сказал, занимались промоматериалами. Потом взяли небольшой перерыв и отправились по домам. И вдруг началась эта пандемия. И не только мы, она весь поставила... В итоге весь этот план развалился, потому что с этого момента никто не знал, что происходит на ранних стадиях. Так что всё было приостановлено до тех пор, пока не появилась возможность выпустить альбом. Но до пандемии мы надеялись, что сможем выпустить его раньше».

Why AC/DC Waited Two Years To Release





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