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Новый альбом AC/DC вторую неделю первый



Новый альбом AC/DC "Power Up" вторую неделю возглавляет национальные чарты. В прошлый раз такого успеха группа добивалась в 1992 году с альбомом "Live".







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