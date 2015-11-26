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AC/DC

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13 янв 2021 : 		 Новое видео AC/DC

7 янв 2021 : 		 Альбом AC/DC среди лучших по продажам

27 дек 2020 : 		 Почему AC/DC ждали два года?

27 дек 2020 : 		 ANGUS YOUNG: «Собрать состав для нового альбома было очень просто»

17 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Был бы я в AC/DC или не был бы в AC/DC, всё равно бы это звучало как AC/DC»

16 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC — о гитаристе AC/DC

15 дек 2020 : 		 Самая жалостливая песня AC/DC

14 дек 2020 : 		 AC/DC не опять, а снова!

11 дек 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Уже 73? Да не может такого быть!»

9 дек 2020 : 		 Новое видео AC/DC

7 дек 2020 : 		 AC/DC опять

1 дек 2020 : 		 Новый альбом AC/DC вторую неделю первый

29 ноя 2020 : 		 Гитарист AC/DC сказал, что у Малкольма Янга был музыкальный дар

28 ноя 2020 : 		 AC/DC стали первыми в 18 странах

27 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG защищает одинаковость AC/DC

27 ноя 2020 : 		 Грузовик AC/DC доступен для продажи...

26 ноя 2020 : 		 Новый альбом AC/DC стал первым

25 ноя 2020 : 		 LA POP ART представили одежду AC/DC

25 ноя 2020 : 		 Басист AC/DC: «Я дошёл до состояния, когда настал момент прощаться»

24 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG: «Я хочу, чтобы все песни AC/DC имели узнаваемое звучание»

23 ноя 2020 : 		 AC/DC — самые быстрые

21 ноя 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES назвал новый альбом AC/DC «вдохновляющим»

17 ноя 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Когда слух пропал, я немного запил»

17 ноя 2020 : 		 Гитарист AC/DC рассказал об артистах, вдохновивших его на занятие музыкой

16 ноя 2020 : 		 Новый альбом AC/DC может стать первым

14 ноя 2020 : 		 Вокалист AC/DC хвалит AXL'a ROSE'a
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Новое видео AC/DC



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"Realize", новое видео группы AC/DC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Power Up".

Watch AC/DC's Music Video For 'Realize'





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

gravitgroove


13 янв 2021, 21:55		Здоровья им, чего уж там...

Flaming


13 янв 2021, 22:20		Не надо пионерски снисходительных скидок.
Все здоровы и звучат так же мощно, как и в 81-м.
Туров и толп.

Честный рок = вечная молодость.

ElectricRetard


13 янв 2021, 22:43		>Все здоровы и звучат так же мощно, как и в 81-м.
ХА!
Не, звучат может и хорошо, но с 81 ты загнул.

ElectricRetard


13 янв 2021, 22:44		Хотя знаешь... Вспомнил я тут нынешних Deep Purple. Ты прав.

Ilya 1974


13 янв 2021, 22:53		Просто обалденно их сняли!) Клип зачётный! Супер.

Ilya 1974


13 янв 2021, 22:59		"Туров и толп"
Однозначно и то и то у них будет.


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