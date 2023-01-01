21 сен 2023



Вокалист AC/DC готов к Power Trip



Близкий друг и коллега Brian Johnson'а Greg Billings в программе "AC/DC Beyond the Thunder" обсудил грядущее выступление AC/DC на фестивале Power Trip:



«Я только что провел неделю с Brian'ом, и он всецело поглощен выступлением на Power Trip!»



После чего напомнил, что вокалисту AC/DC в следующем месяце будет уже 76.



«Он постоянно тренируется. Он так воодушевлен. Они собираются репетировать в течение пяти недель, не занимаясь ничем, кроме своей игры».







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