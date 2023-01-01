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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 83
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 24
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AC/DC

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|||| 21 сен 2023

Вокалист AC/DC готов к Power Trip



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Близкий друг и коллега Brian Johnson'а Greg Billings в программе "AC/DC Beyond the Thunder" обсудил грядущее выступление AC/DC на фестивале Power Trip:

«Я только что провел неделю с Brian'ом, и он всецело поглощен выступлением на Power Trip!»

После чего напомнил, что вокалисту AC/DC в следующем месяце будет уже 76.

«Он постоянно тренируется. Он так воодушевлен. Они собираются репетировать в течение пяти недель, не занимаясь ничем, кроме своей игры».




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