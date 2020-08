4 авг 2020



AC/DC : "The Story Of Back In Black"



AC/DC запустили серию роликов "The Story Of Back In Black" по случаю 40-летнего юбилея классического альбома. Новый эпизод посвящён композиции "Rock And Roll Ain't Noise Pollution" и доступен ниже.







+1 -1



просмотров: 226