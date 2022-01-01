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AC/DC

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Вокалист AC/DC — о первой встрече с Paul'ом McCartney: «Я совершенно лишился дара речи»



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В новом интервью радиопередаче "Torg & Elliott" на QFM96 вокалист AC/DC Brian Johnson ответил на вопрос о том, встречал ли он когда-нибудь знаменитостей, перед которыми он благоговел:

«Да, такое случалось, и это был Paul McCartney [из THE BEATLES]. Я не знал, что ему сказать. В первый раз я совершенно лишился дара речи. А потом рядом с ним появился Ringo Starr, тоже легенда BEATLES. И Paul заговорил со мной, потому что он услышал, как я с кем-то разговариваю. Он сказал: "Привет, Джорди". Знаете, они называют нас Джорди, с акцентом. А я ответил: "Привет, Paul. Сэр Paul. Ваша честь. Ваше величество". Я не знал, как его называть. [Смеётся]. Я боялся его оскорбить, поэтому не мог говорить. Так что это было трудно. А потом мы стали друзьями, что ещё труднее описать. К примеру, ты расположился в отеле, а кто-то вроде McCartney говорит: "Хочешь пообедать, парень?" И ты отвечаешь: "Да"».




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