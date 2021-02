сегодня



ANGUS YOUNG — о фирменном стиле AC/DC



Гитарист AC/DC Angus Young и вокалист Brian Johnson недавно побеседовали с греческой радиостанцией Red 96.3 о последнем альбоме группы "Power Up".



Angus поделился соображениями о фирменном звуке AC/DC:



«Мы стремились установить свои собственные стандарты звука и стиля. Мы всегда хотели быть группой, о которой, если вы услышите нашу песню по радио или если услышите её ещё где-нибудь, вы сразу же можете сказать: "Это они". Это AC/DC. Я слышу это сразу же. Это их стиль". Это то, что мы всегда хотели — запечатлеть и сохранить этот стиль. Так что на любом альбоме, который мы когда-либо записывали, разнообразие состоит в том, что ты делаешь с песнями, но есть свой стиль, который имеет мощное звучание, — это то, к чему мы стремимся. Так что каждый альбом, который мы когда-либо делали, должен был соответствовать этому стандарту».



Angus также обратил внимание на тот факт, что в "Power Up" вошли музыкальные идеи его покойного брата Ангуса, основателя и ритм-гитариста AC/DC Малькольма Янга, который скончался в 2017 году в возрасте 64 лет. Малкольм является соавтором всех 12 треков на "Power Up". Angus сказал:



«Много [идей] на самом деле появилось как раз перед последним альбомом. До этого альбома у нас с Малкольмом было довольно много свободного времени, и тогда мы как следует поработали. У нас была небольшая студия, и мы просто продолжали придумывать песни. И у нас было так много песен, что даже когда мы записывали "Black Ice", у нас была просто куча коробок с песнями. И обычно, когда вы делаете альбом, вы говорите: "Вот на каком этапе я нахожусь сейчас", это о том, над чем вы недавно работали. Я просто хотел вернуться к этим идеям и посмотреть, над чем мы с Малкольмом работали. И я подумал: "Я должен достать эти песни, записать их и поместить на этот альбом". Я знал, что у нас так много хорошего материала, поэтому подумал: "Да, Малкольм определённо захотел бы, чтобы этот материал увидел свет". Единственное, что мне оставалось сделать, — это подумать о концовке, или, может быть, о проигрыше. И когда я сделал бы это, я бы сказал: "Мы бы, наверное, поменяли этот кусок и, может быть, сделали бы это". Но, опять же, я бы всегда думал как Мэл, как он на это смотрит.



На протяжении многих лет, даже когда я придумывал идеи, я всегда сам их и воплощал, — моей аудиторией был Малкольм, потому что он был критиком; он был тем, кто мне был нужен, чтобы получить одобрение. Так что всё, что я когда-либо делал, я делал ради AC/DC, чтобы это было привлекательным для AC/DC, для Мэла. Всякий раз, когда мы придумывали идеи, мы пытались сделать их крепкими, включая темы, риффы, припевы, интро — чтобы всё было в этом стиле».













