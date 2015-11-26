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AC/DC

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26 авг 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Мы начинали писать "Back In Black" с Боном Скоттом на ударных»

11 авг 2020 : 		 SLASH — об альбоме AC/DC "Back In Black": «Это была убойная запись от начала до конца»

4 авг 2020 : 		 AC/DC: "The Story Of Back In Black"

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления AC/DC с AXL ROSE

29 июл 2020 : 		 Новый альбом AC/DC готов, но...

28 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

27 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

25 июл 2020 : 		 Концертное видео AC/DC

21 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

16 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

15 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

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25 июн 2020 : 		 Гитарист ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES исполняет AC/DC

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Новая песня AC/DC



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"Shot In The Dark", новая песня группы AC/DC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Power Up", выход которого запланирован на 13 ноября.

Hear AC/DC's Comeback Single 'Shot In The Dark'








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КомментарииСкрыть/показать 11 )

olly71


7 окт 2020, 15:58		Стандартная акадака . Не хуже и не лучше всего что было раньше . А что от них кто то ждал музыкальных экспериментов ?

nplm


7 окт 2020, 16:00		А чем она отличается от других их песен?

Flaming


7 окт 2020, 16:29		Выехали только на профессиональном. Сама тема то же самое, что постоянно звучит у них в этом веке.
Хотя вот есть ЛедЗеппелиновская Coda. Альбом необязательный, но и не лишний.

gravitgroove


7 окт 2020, 16:31		А зачем? У них только один пара альбомов с Джонсоном немножко особняками - For Those About to Rock и the Razor's Edge, и то, из-за некоторых моментов в одном-двух треках

Nord61


7 окт 2020, 16:53		А чего новостники на Дарксайде - совсем уснули!? Вчера, вообще-то, Эдди Ван Хален умер - а тут ни слова об этом...

AlexTronenko


7 окт 2020, 16:55		про Эдди была новость, посмотри в разделе про группу Van Halen

resetius


7 окт 2020, 16:55		Норм. По крайней мере не такое говно как новый акцепт.

Corpsegrinder04


7 окт 2020, 16:56		"А чем она отличается от других их песен?"
Только названием. А так стандартные два притопа три прихлопа.

gravitgroove
Я бы к этому списку ещё Blow Up Your Video добавил.
Там есть пара нестандартных вещей например типа Two's Up .

Nord61


7 окт 2020, 16:58		"про Эдди была новость, посмотри в разделе про группу Van Halen"

Пардон, только сейчас увидел. Странно, что в основной ленте её нет. Всё-таки одна из икон рока нас покинула...

По сабжу: добротная песня, понравилось, как вокал Джонсона звучит.

AlexTronenko


7 окт 2020, 17:06		тут недавно один очень болтиливый парень по имени Ди Снайдер в каждом интервью говорил что на альбоме будут партии Малкольма, так вот Брайан опроверг, на альбоме Малкольм только как автор, все гитары это Ангус и Стиви. И еще из нового интервью Ангуса интересно как Филл вернулся в группу. По словам Ангуса они поговорили на похоронах Малкольма и после этого Ангус решил вернуть его

ElectricRetard


7 окт 2020, 17:14		Приятная песенка, между прочим.


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