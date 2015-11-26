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AC/DC

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SLASH — об альбоме AC/DC "Back In Black": «Это была убойная запись от начала до конца»



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В этом году исполнилось 40 лет со дня выпуска знакового альбома AC/DC "Back In Black", и в рамках онлайн-программы "Back In Black 40th Anniversary: A Virtual Celebration" были представлены отзывы об этом альбоме от ряда музыкантов, включая гитариста GUNS N' ROSES Slash'a.

Говоря о влиянии, которое запись "Back In Black" оказала на его собственное музыкальное образование, Slash рассказал:

«Впервые я услышал этот альбом в доме моего друга. Это произошло в 1980 году. И это был переломный момент в рок-н-ролле в то время, потому что все мои любимые группы либо распались, либо их участники скончались. И было много новой музыки, но ничто так меня не заводило. Что касается AC/DC, я ознакомился с "Highway To Hell", и я слышал "Dirty Deeds Done Dirt Cheap", и я был влюблён в эти две пластинки. Но я не знал, что Бон Скотт ушёл из жизни, я не знал, что у них появился новый вокалист или что-то в этом роде. А потом вдруг вышел "Back In Black", и это было похоже на боевой клич для рок-н-ролла и хэви-металла в то время. Это была убойная запись от начала до конца — каждая песня была хороша. Сингл "Back In Black" был хорош настолько, насколько только может быть хорошим рок-н-ролльный сингл. Думаю, одной из моих любимых песен на альбоме была "Rock And Roll Ain't Noise Pollution". И по сей день одно из моих любимых гитарных соло всех времён звучит в "Hell Bells". Так что эта запись была ключевой для меня. Я только начал играть на гитаре, и это была первая действительно отличная рок-н-рольная группа, которая появилась в то время. И, очевидно, это был значимый альбом для AC/DC, и он занял место в книгах по истории, и останется там навеки».

В декабре прошлого года Американская Ассоциация звукозаписывающей индустрии сообщила, что "Back in Black" был продан в США тиражом около 25 миллионов экземпляров.

SLASH Looks Back On AC/DC





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