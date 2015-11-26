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ANGUS YOUNG защищает одинаковость AC/DC



В рамках недавнего интервью с Waleed Aly ANGUS YOUNG ответил на вопрос о том, почему AC/DC не меняют годами стиль игры:



«Что касается нас, то это ожидаемо. И как любил говорить мой брат Малькольм на слова других: "Ваш каждый новый альбом звучит одинаково" — "Ну да, это ведь та же самая группа". Когда мы начинали, мы не изобретали колесо. Это то, что мы делаем лучше всего, — мы делаем рок-н-ролл».





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