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AC/DC

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27 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG защищает одинаковость AC/DC

27 ноя 2020 : 		 Грузовик AC/DC доступен для продажи...

26 ноя 2020 : 		 Новый альбом AC/DC стал первым

25 ноя 2020 : 		 LA POP ART представили одежду AC/DC

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17 ноя 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Когда слух пропал, я немного запил»

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16 ноя 2020 : 		 Новый альбом AC/DC может стать первым

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13 ноя 2020 : 		 PHIL RUDD — о возвращении в AC/DC

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9 ноя 2020 : 		 WALK OFF THE EARTH исполняют AC/DC

8 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG — о продолжении деятельности AC/DC с Axl'ом

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6 ноя 2020 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома AC/DC

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3 ноя 2020 : 		 Видео со съёмок видео AC/DC

31 окт 2020 : 		 Отрывок нового трека AC/DC

30 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового альбома уже лет 20

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26 окт 2020 : 		 Новое видео AC/DC
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ANGUS YOUNG защищает одинаковость AC/DC



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В рамках недавнего интервью с Waleed Aly ANGUS YOUNG ответил на вопрос о том, почему AC/DC не меняют годами стиль игры:

«Что касается нас, то это ожидаемо. И как любил говорить мой брат Малькольм на слова других: "Ваш каждый новый альбом звучит одинаково" — "Ну да, это ведь та же самая группа". Когда мы начинали, мы не изобретали колесо. Это то, что мы делаем лучше всего, — мы делаем рок-н-ролл».



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