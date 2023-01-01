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AC/DC

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Гитарист ANTHRAX — о выступлении AXL'a ROSE'a с AC/DC: «Он отлично справился с партиями Бона и Brian'a»



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Гитарист ANTHRAX Scott Ian в очередной раз заявил, что концерт AC/DC с участием Axl'a Rose'a в Нью-Йорке был одним из лучших рок-шоу, которые он когда-либо видел.

Ian рассказал о впечатлениях от выступления Rose'a с AC/DC в Madison Square Garden в последнем эпизоде подкаста "Appetite for Distortion":

«То шоу Axl/DC было просто фантастическим, потому что я подумал, что он просто отлично справился с партиями [покойного вокалиста AC/DC] Бона [Скотта]. Он отлично справился с партиями Бона и Brian'a. И он был очень рад как фанат этой группы... Потому что я не знаком с Axl'ом, кроме того, что я сказал ему "привет" пару раз за многие годы. Кажется, я тусовался с ним один раз в 1990-х в баре в Нью-Йорке, но кроме как "Привет, как дела..." мы ничего не сказали друг другу. Я всегда был поклонником дебютного альбома GUNS N' ROSES "Appetite [Of Destruction]" и этой записи. И я всегда знал, что он фанат AC/DC, потому что он говорил об этом.

Axl был в ударе. Его фанбойство очень сильно проявилось на сцене — было видно, как он счастлив выступить в роли фронтмена одной из своих любимых групп. И он не просто справился с этой задачей... Лучше и быть не могло, если бы только Бон не воскрес из мёртвых и в виде зомби не вышел на сцену. Он справился, чёрт возьми. Он отошёл на второй план за [гитариста AC/DC] Angus'a [Young'a]. Это выглядело уважительно. Между песнями он говорил: "Вы, наверное, знаете следующую", а потом они отжигали под "Highway To Hell". Всё было замечательно. Это было два с половиной часа хэдбенгинга — просто безостановочно. Потрясающее, превосходное шоу».




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