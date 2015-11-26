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AC/DC

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Дата выхода нового альбома AC/DC



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AC/DC выпустят новую работу, получившую название "PWR/UP", тринадцатого ноября.

AC/DC's 'PWR/UP' Album Gets Official Release Date; BRIAN JOHNSON And CLIFF WILLIAMS Discuss Recording Process





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Ilya 1974


6 окт 2020, 18:40		Отлично! Ждёмс)

R0ck_N_R0lla


6 окт 2020, 18:50		Ангус упрлс видать. а так ждем-с, завтра вроде должен сингл быть


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