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Гитарист AC/DC вновь похвалил фронтмена GUNS N' ROSES



Angus Young в очередной раз заявил, что возможности продолжения сотрудничества AC/DC с вокалистом Axl'ом Rose'ом после завершения турне "Rock Or Bust" так и не появилось.



AC/DC перенесли последние 10 дат своего североамериканского тура весной 2016 года, после того как вокалисту Brian'у Johnson'у посоветовали перестать выступать вживую, в противном случае «существовал риск полной потери слуха». Группа продолжила своё турне "Rock Or Bust" в Европе и Северной Америке с фронтменом GUNS N' ROSES в качестве «приглашённого вокалиста».



В новом интервью для немецкого Rock Antenne Angus сказал, что перспектива нового студийного альбома с вокалом Rose'a «никогда не была на повестке дня»:



«Axl нам помог. На самом деле он вызвался добровольцем, потому что — честно говоря — в то время мы не знали, что мы будем делать в этой ситуации. И он сразу же вызвался добровольцем. Он сказал, что если он может помочь, а у него были свои собственные обязательства — и если это не будет мешать тому, чем он занимается, он будет рад, если сможет помочь, он будет участвовать. Так что это был именно такой случай. Мы не знали, получится ли всё это, поэтому немного порепетировали с ним. И это сработало. Он сломал ногу, когда работал над собственным проектом, но он определённо выложился по полной, чтобы пройти через всё это. Так что это было очень любезно с его стороны. Я очень уважаю его. И как он это сделал — он был очень профессионален. Он был очень страстен. Он очень любит многие наши ранние вещи с Боном [Скоттом]. Так что он был воодушевлён возможностью выступать с нами. Как группа мы всегда будем ему за это благодарны».



Турне AC/DC по Северной Америке закончилось в Филадельфии в сентябре 2016 года, и, несмотря на первоначальные настроения фэнов, Axl получил в целом хорошие отзывы о своих выступлениях.



Angus тогда сказал:



«В той ситуации, в которую мы попали, было очень хорошо, что он вызвался добровольцем и сказал: "Эй, если я могу помочь, дайте мне попробовать". Так что он был очень хорош. И ему пришлось очень быстро выучить много песен, и он проделал отличную работу».



















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