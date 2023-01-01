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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 19
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AC/DC

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18 апр 2023 : 		 Вокалисту AC/DC поставили памятник

31 янв 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX — о выступлении AXL'a ROSE'a с AC/DC: «Он отлично справился с партиями Бона и Brian'a»

4 янв 2023 : 		 IGGY POP заявил, что ему предлагали стать вокалистом AC/DC

3 янв 2023 : 		 BRIAN JOHNSON: «Я бы с удовольствием снова занялся музыкой»

22 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC не будет обсуждать планы группы

14 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC — о первой встрече с Paul'ом McCartney: «Я совершенно лишился дара речи»

11 дек 2022 : 		 Тизер новой книги AC/DC

1 дек 2022 : 		 Вокалист AC/DC о потере слуха: «Это ужасная серая зона»

18 ноя 2022 : 		 Церковь, где снимали клип AC/DC, ушла с молотка

15 ноя 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC спел с хором

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2 ноя 2022 : 		 Вокалист AC/DC: «На уйг политиков!»

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28 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON — о слухах насчёт авторства текстов в "Back in Black"

25 окт 2022 : 		 Вокалист AC/DC хотел бы снова заняться созданием музыки

24 окт 2022 : 		 BRIAN JOHNSON на смог смотреть на AXL'a ROSE'a в AC/DC

14 окт 2022 : 		 AC/DC помогут выучить алфавит

11 окт 2022 : 		 Новая монета в честь AC/DC

7 сен 2022 : 		 Биография вокалиста AC/DC выйдет осенью

1 сен 2022 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «Было здорово записать три альбома с группой»

13 авг 2022 : 		 Новые фигурки AC/DC

18 июл 2022 : 		 EXODUS исполняют AC/DC

10 июн 2022 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC: «Мы верили, что были лучшими в мире»

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28 янв 2022 : 		 SLASH: «Axl в AC/DC меня просто поразил»
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Вокалисту AC/DC поставили памятник



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16 апреля в Намюре, Бельгия, в том самом месте, где Brian Johnson впервые вышел на сцену с AC/DC 29 июня 1980 года, ему был установлен памятник, разработанный Design Stone и созданный благодаря усилиям преданных фанатов Michel'я Remy, Mike'я Davister'я и Georges'a Boussingault'a, собравших на него деньги.




































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