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Вокалисту AC/DC поставили памятник



16 апреля в Намюре, Бельгия, в том самом месте, где Brian Johnson впервые вышел на сцену с AC/DC 29 июня 1980 года, ему был установлен памятник, разработанный Design Stone и созданный благодаря усилиям преданных фанатов Michel'я Remy, Mike'я Davister'я и Georges'a Boussingault'a, собравших на него деньги.







































































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