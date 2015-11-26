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Новый альбом AC/DC готов, но...



Dee Snider заявил, что долгожданная новая работа AC/DC «записана», но отложена из-за пандемии COVID-19. Об этом он сказал в интервью ABC Audio:



«Я ничего не слышал, но... Это же AC/DC, чувак. Ты не можешь ошибиться! Четыре аккорда — и мечта, детка! Оно самое!»







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