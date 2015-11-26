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AC/DC

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29 июл 2020 : 		 Новый альбом AC/DC готов, но...

28 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

27 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

25 июл 2020 : 		 Концертное видео AC/DC

21 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

16 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

15 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

26 июн 2020 : 		 CHRIS SLADE: «Если AC/DC позовут, я готов»

25 июн 2020 : 		 Гитарист ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES исполняет AC/DC

23 июн 2020 : 		 Пазлы от AC/DC

21 июн 2020 : 		 Гитарист ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES исполняет AC/DC

17 июн 2020 : 		 Первые в жизни вокалиста AC/DC

1 июн 2020 : 		 Астронавты SpaceX во время исторического старта слушали AC/DC

13 май 2020 : 		 Музыканты CLUTCH, CAVE IN, CONVERGE и CARCASS исполняют AC/DC

5 май 2020 : 		 BRIAN JOHNSON обратился к поклонникам AC/DC

6 мар 2020 : 		 Австралийские фанаты AC/DC установили рекорд

27 фев 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет содержать «сюрпризы» от Малкольма Янга

21 янв 2020 : 		 AC/DC выпустят альбом в этом году?

28 дек 2019 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Это Angus позвал Axl'a на помощь»

24 дек 2019 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC: «Возвращаться в группу мне неинтересно»

20 дек 2019 : 		 Басист AC/DC отыграл небольшой концерт

20 дек 2019 : 		 Бывший вокалист AC/DC в "Nunca Es Tarde"

19 дек 2019 : 		 Четыре песни из альбома AC/DC "Back In Black" получили платину

17 дек 2019 : 		 Вокалист AC/DC пожертвовал имущество в ALL STAR CHILDREN

11 дек 2019 : 		 Альбом AC/DC "Back in Black" 25 раз завоевал платиновый статус в США

17 сен 2019 : 		 Вышли монеты AC/DC
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Новый альбом AC/DC готов, но...



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Dee Snider заявил, что долгожданная новая работа AC/DC «записана», но отложена из-за пандемии COVID-19. Об этом он сказал в интервью ABC Audio:

«Я ничего не слышал, но... Это же AC/DC, чувак. Ты не можешь ошибиться! Четыре аккорда — и мечта, детка! Оно самое!»

AC/DC



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