24 окт 2022



BRIAN JOHNSON на смог смотреть на AXL'a ROSE'a в AC/DC



Brian Johnson заявил, что не мог заставить себя смотреть на то, как Axl Rose пел в AC/DC в 2016 году.



Ultimate Classic Rock сообщает, что в своей автобиографии "The Lives of Brian" Johnson признался, что никогда не смотрел видеозаписи о том, как Rose пел в группе. Johnson также написал, что был доведён до отчаяния, когда ему пришлось отказаться от участия в концертах группы.



Насчёт выступлений Rose'a Johnson сказал:



«Мне говорили, что он отлично справился, но я просто не мог на это смотреть — особенно когда ты занимаешься этим 35 лет. Это всё равно что обнаружить в своём доме незнакомца, сидящего в твоём любимом кресле.



Но я не держу зла. Это была сложная ситуация. Angus и ребята сделали то, что считали нужным. Но после того, как группа опубликовала заявление о том, что я покидаю тур и желает мне всего наилучшего в будущем, я не мог расслабиться или сосредоточиться на чём-либо. Это постоянно напоминало о себе.



Отчасти я винил себя в этом. Большую часть своей карьеры я был участником самой громкой группы в мире. Я постоянно летал на самолётах. Я летал даже тогда, когда знал, что мне нездоровится.



Какое-то время люди спрашивали меня, не депрессия ли у меня, но депрессию можно вылечить. Мою потерю слуха — нет. То, что я чувствовал, не было депрессией. Это было что-то ближе к отчаянию».









I’ve had some long nights and some great nights, bad days and a lot of good ones. Now I’ve gone and written a bloody book about it… The Lives of Brian is coming this October. Pre-order your copy now: https://t.co/57hrcxliZ2 pic.twitter.com/KEi6gJdpQ6





